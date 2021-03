Kulturu ani Cirk La Putyka nezastavíš. I proto se stal divadlem roku

Spadají přitom jen do uplynulých dvou měsíců.

Je více než symbolické, že pražský novocirkusový soubor Cirk La Putyka se ve středu večer stal Divadlem roku v Cenách divadelní kritiky. Ač tuto kategorii běžně vyhrává scéna, která se v daném roce blýskla dvěma třemi vydařenými inscenacemi, specifický loňský rok si zasloužil specifického vítěze.

Už od první jarní uzávěry totiž Cirk La Putyka okolo Rosti Nováka vykazuje nebývalou uměleckou aktivitu v rámci iniciativy #kulturunezastavis, kterou ostatní scény jen tak tak stíhají.

S úderem aktuálního lockdownu však soubor svou veškerou mimodivadelní činnost pozastavil a soustředí se jen na Umělce v izolaci. „Nevím, zda je to terminologicky ještě divadlo, ale z reakcí diváků a zájmu umělců zúčastnit se projektu vidím, že to má smysl. Je to vyjádření touhy být na jevišti a hledat cesty k divákům,“ uvedl Rosťa Novák, který projekt osobně zahájil a jako první strávil celý den na scéně.

Ihned po něm se na pomalované pódium postavil Adam Joura, ve středu pak svou čtyřiadvacetihodinovku odstartoval Ethan Law. La Putyka už má prý obsazené všechny dny plánovaného třítýdenního lockdownu.

„Iniciační rituál,“ popsal Novák své pocity po uměleckém maratonu. „Nevím, k čemu to byla iniciace, asi k potřebě mít diváka. Silný zážitek, padl jsem úplně vysílený,“ pokračoval.

Výhled dvou tří let

Diváci mohou umělcům volat či posílat vzkazy. „Ve tři hodiny v noci jsem cítil únavu. Osvětlovač usnul, fotograf spí, jsem tady sám. Je tu někdo, kdo mne sleduje?“ přibližuje Novák své myšlenky z nekonečné noci. Reakce diváků ho však potěšily. Novák věří, že sestupná tendence omezení nyní nabere opačný směr. „Ještě by se mohla zakázat aktivita před kamerou, dál už to jít nemůže,“ dodává s nadsázkou.

„Snad nyní už půjdeme vzestupně. Po ukončení Umělce v karanténě se asi vrátíme k projektu oživených výloh a rozhlasů. Pak snad otevřeme výdejní okénko, kde se bude moci dívat tolik diváků, kolik nám umožní nařízení. Potom nebudou čtyři, ale třeba dvacet. Nato budeme hrát venku pro padesát. A z venkovních scén se snad postupně dostaneme do divadel, kde bude sedět padesát, sto, sto padesát diváků,“ plánuje si Novák. Uvědomuje si však, že mluví o horizontu dvou tří let.

„Ministr průmyslu řekl, že se průmysl nemůže zastavit, protože by se taková mašinerie nemohla jen tak rozjet. Ale proč se takhle nemluví o kultuře? My také nemůžeme otevřít divadlo ze dne na den. Je to velké soukolí, které taktéž rychle nezmobilizujeme. Vyjádření politiků jsou tak absurdní, že nás to dovedlo k absurdnímu projektu. Ale není to čin zoufalství, chceme ukázat energii a touhu hrát,“ vysvětluje Novák primární důvod Umělce v karanténě, kterého lze nyní soustavně sledovat na Facebooku Cirku La Putyka.