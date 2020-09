Hlásíte se k žánru „nový cirkus“. Co to je?

Rosťa: Stále hledáme, co tento žánr vlastně představuje. Nový cirkus je nezařaditelný, pro nás je to živá forma umění, ale vlastně i život nás samotných. Širší veřejnosti nejčastěji připomíná tradiční cirkus bez drezúry zvířat a s tím rozdílem, že akrobatická čísla spojuje nějaký příběh či téma. Představení mají tak blíž k divadlu, ale opírají se o cirkusové techniky.