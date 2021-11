Činohru Národního divadla povede duo SKUTR, chtějí hrát i ve Státní opeře

SKUTR zvítězil ve výběrovém klání, kterého se dále zúčastnil ještě režisér Marián Amsler a dramaturgyně Lenka Havlíková. Komise oslovila i režiséra Ivana Krejčího, ten se ale účasti v řízení sám vzdal.

Závěrečné doporučení komise vychází z rozsáhlé rozpravy se všemi uchazeči i ředitelem Národního divadla. Projekty prý „skýtaly sice umělecky rozdílné, ale stejně kvalitní možnosti pro rozvoj činnosti činohry“.

Po opakované diskusi pak komise vyjádřila svůj názor hlasováním ve prospěch dua SKUTR. „Vítězný projekt reflektoval potřebu širšího zaměření estetické podoby inscenací Národního divadla a je podpořen dobrou zkušeností uměleckého souboru s předchozí tvorbou režijního dua,“ shrnul výsledek generální ředitel Národního divadla Jan Burian.

Nové funkce se nyní dvaačtyřicetiletí Trpišovský s Kukučkou oficiálně ujmou v září 2022, kdy předčasně na tomto postu končí Daniel Špinar. Činohru Národního divadla by měli vést do roku 2028.

SKUTR hodlá jako nového kmenového režiséra první scény přivést Michala Vajdičku, který působil jako umělecký šéf Dejvického divadla i Činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě.

Mezi dalšími režiséry, se kterými by rádi spolupracovali, zmiňují Jana Nebeského, Martina Františáka, Jana Friče, Petru Tejnorovou, Jiřího Havelku, Michala Dočekala či Miroslava Krobota. Nově by rádi oslovili Annu Petrželkovou, sourozence Formanovy či třeba Annu Klimešovou.

Dramaturgyněmi činohry zůstanou Ilona Smejkalová a Nina Jacques. Vzhledem k tomu, že nové vedení tvoří duo, nehodlá SKUTR znovu obsadit relativně nedávno zřízenou funkci šéfdramaturga. Tu dosud zastávala Marta Ljubková, z Národního divadla ovšem odchází společně s končícím Danielem Špinarem.

Ve své koncepci režiséři zmiňují, že by rádi rozšířili působnost činohry i do prostor Státní opery. Vedle historické budovy, Stavovského divadla a Nové scény by tak činohra působila celkem na čtyřech místech.

Duo SKUTR dosud pro Národní divadlo vytvořilo osm inscenací: Hrdinové (2006), Don Giovanni (2012), Čarodějův učeň (2013), Human Locomotion (2014), Malá mořská víla (2016), Krvavá svatba (2017), Kytice (2019) a Bon Appétit! (2020).

Velkého úspěchu se těší především Kytice, která patří k nejžádanějším titulům současné činoherní nabídky první scény.