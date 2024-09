S Havelkou i Sokolem. Činoherní klub slaví své šedesátiny už od soboty

Sedmadvacátého února příštího roku to bude přesně šedesát let od chvíle, kdy vznikla divadelní legenda. Ten den totiž jistá pražská scéna pojmenovaná Činoherní klub uvedla svou první premiéru – Piknik Ladislava Smočka.

Zavedená scéna v pražské ulici Ve Smečkách se ve své jubilejní šedesáté sezoně bude k tomuto výročí vracet. Symbolická je už první letošní premiéra: v sobotu zde uvedou nové nastudování Gogolovy aktovky Hráči v upomínce na slavnou inscenaci z 80. let, kde si zahrál Petr Nárožný, Jiří Kodet, Jiří Zahajský a Josef Abrhám.

„V naší verzi hlavní čtyřku hrají Ondra Rychlý, Honza Hájek, Vasil Fridrich a já,“ předeslal k novince umělecký šéf divadla Martin Finger a vrátil se k názorům, podle kterých není vhodné nyní uvádět ruské autory: „Já si to nemyslím, některé věci jsou nadčasové. V rámci inscenace se můžeme v náznacích vyjádřit k současné situaci. A hlavně k ruské duši. To je to, co dělá Činoherák Činoherákem.“ Režie novinky se chopil Lukáš Brutovský. Diváci se prý dočkají i narážky na zmíněnou slavnou inscenaci z 80. let. „To bylo jedno z prvních zadání, když jsme se s režisérem bavili,“ ujistil Finger.

Činoherní klub dále v sezoně uvede ještě další tři novinky. „V prosinci to bude nová hra Tomáše Dianišky s pracovním názvem První dámy, která by měla mapovat osudy čtyř vybraných prvních dam,“ naznačil Finger.

Dále zde bude Jirka Havelka režírovat hru Shooting Heda Gabler, která je upravenou verzí Ibsenovy klasiky. V červnu výjimečnou sezonu zakončí inscenace hry Thomase Vinterberga a Morgense Rukova s názvem Komuna v režii Ondřeje Sokola. „To se dá nazvat celosouborovkou, bude v ní hrát celé naše jádro,“ upřesnil Finger k obsazení české premiéry.

„Nejen dramaturgie samotná a výběr režisérských osobností, ale i další doprovodné akce v 60. sezoně odráží tendence dbát tradic a jména Činoherního klubu, a přitom být divadlem současným. Jubilejní sezona v sobě bude mít v nahuštěné podobě vše, co dlouhodobě chceme obsáhnout. V dramaturgii autorské texty psané přímo pro nás, nové hry v českých premiérách i klasická dramata v současném kabátě,“ uvedl Finger.

Diváci se mohou těšit i na další akce, například projekce filmových záznamů významných inscenací Činoherního klubu, které doplní diskuse a hosté. Dále koncerty, podcasty či talk show Vasila Fridricha.

Sváteční 17. listopad bude věnován oslavě výročí sametové revoluce, která ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla obsáhne i křest knihy a vyvrcholí koncertem herečky Báry Hrzánové. O dva dny později naváže natáčení České televize věnované výročí založení Občanského fóra, které se uskutečnilo před 35 lety v Činoherním klubu.