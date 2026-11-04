RECENZE: Dvě zkušené tetky z parku. Vyžilé Chlípnice však dnes šokují jen málokoho
Tedy zkušená tvůrkyně, která právě na tomto místě před časem zaujala svým stand-upem Dejte mi mikrofon, kabelku mám! natolik, že si vysloužila nominaci na cenu Thálie. V případě Chlípnic se však režisérka opět vrátila do zákulisí, aby dala prostor hercům Tomáši Kobrovi a Michalu Kernovi.
Trojice tak oživuje spolupráci ozkoušenou třeba z generační výpovědi Homo 40, kterou před šesti lety uvedla ve Vile Štvanice. V případě Chlípnic vrací Špinar na jeviště svou „srdcovku“, text Michała Witkowského. V kdysi kontroverzně přijatém díle se polský autor vypsal ze zkušeností s odvrácenou stranou sexuálního života ve Vratislavi konce 80. let. Parky, záchodky, temná zákoutí a nehynoucí chtíč.
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Witkowski popsal nepřiznanou dobovou realitu zmalovanými ústy Patricie a Lukrécie, dvou „narkomanek sexu“, bizarní transsexuální dvojice, která se štěstím všechny eskapády doby i hrozbu pohlavních nemocí přežila.
Kabaretně a komicky vystavěné role sedly Kobrovi s Kernem skvěle. S přehnaným líčením a okázalým ustrojením se od prvních minut doslova pustí do diváků vyprávěním nejrůznějších zážitků, zkazek, zkušeností a dosud neukojených tužeb. Postavy mluví zcela bez obalu, popisují nejrůznější praktiky i úkony přesně tak, aby případný útlocitnější divák začal zvažovat odchod z hlediště.
Otázkou ovšem zůstává, zda někdo takový vůbec do Venuše ve Švehlovce na nejnovější režii Daniely Špinar dorazí. Pro divadelnici, která se proslavila takovou tvorbou už před dvaceti lety v Rubínu, jsou totiž Chlípnice sázkou na jistotu. Ozkoušeným terénem, kde se navíc může opřít o osvědčené herce.
Chlípnice
Venuše ve Švehlovce
premiéra 25. září 2026
režie: Daniela Špinar
hrají: Tomáš Kobr, Michal Kern
Alespoň trochu obeznámenému divákovi je tedy jasné, do čeho jde. A ten, který se s takovou tvorbou dosud nesetkal? Patrně ani jej už v roce 2026 "syrová, vtipná a nepřikrášlená sonda do trans a homosexuální komunity“ nemůže tak znejistět, jako třeba před zmíněnými dvaceti lety.
Chlípnice už prostě ztratily ten šokující pel a kontroverzní náboj, který možná měly ještě v době, když se Witkowského textu chopil Miroslav Bambušek v MeetFactory pod názvem Buzní kříž. I to se však psal rok 2012.
Kern s Kobrem přitom podávají skvělý a vyčerpávající výkon, jak je u této dvojice zvykem. Skutečně však diváka na svoji stranu nejspíš přitáhnou až na samotném konci, kdy jejich vyprávění jde přeci jen trochu přes hranu žádané kontroverze a ryje o něco hlubší brázdu.
Je však možná škoda, že tvůrčí trio tentokrát tuto nezměrnou energii nevydalo přeci jen do něčeho aktuálnějšího. Tato novinka je totiž podobně okoralá jako ono pobořené třpytivé srdce, které se celou dobu povaluje na jevišti a vrhá unavené odlesky někdejší krásy.
Tipy z televizního programu
Recenze: Králova zahradnice 55 %, Motorkáři 60 %, Všichni svatí mafie 50 %, Všechny cesty vedou do hrobu 40 %, Notre-Dame v plamenech 75 %, Matrix Reloaded 60 %, Gran Torino 80 %, Zběsilá láska 60 %
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