RECENZE: Úplný výbuch. Zůstává záhadou, proč Národní divadlo Médeu hraje

Italský skladatel Cherubini svůj život a kariéru spojil s Paříží, kde měla Médea roku 1797 premiéru ve francouzské verzi s mluvenými dialogy. Později vznikly další verze, německá a především italská, obsahující dokomponované recitativy, s níž dílo získalo na hutnosti a dramatičnosti.

Pověstný mýtický příběh o ženě, jež se pomstí nevěrnému muži vraždou jejich dětí, sice není u Cherubiniho příliš dějový a některými rysy, třeba četnými vstupy sboru, může upomínat oratorium, přesto je to divoká jízda hlavou titulní hrdinky. Médea střídá světlejší, lidštější chvilky bolesti a lítosti s nelidskou, šílenou žízní po pomstě.

Maria Callasová ji proslavila pro druhou půli dvacátého století. Poprvé ji zpívala roku 1953, nejprve ve Florencii a poté v milánské La Scale, z představení existují zvukové záznamy, najde se i pár video-útržků. Pro tuto roli navždy stanovila kritéria.

Rotující Maria

Po Callasové zpívaly Médeu i další pěvkyně, často velmi slavné, včetně Montserrat Caballé či Leonie Rysanekové, v novější době pak Anna Caterina Antonacci, Nadja Michaelová či Sondra Radvanovsky. Všechny lze dohledat na internetu, a to i v živých představeních ať už italské či francouzské verze. Některé stvořily celkově úctyhodné kreace (jako Sondra Radvanovsky v kinopřenosu z MET), ale žádná už nedosáhla té kombinace hlasových dispozic, techniky, dramatičnosti, muzikálnosti a charismatu.

Skalní příznivci Callasové by mohli tvrdit, že Médea s Callasovou ožila a měla s ní zase umřít, aby se nebohá Maria nemusela obracet v hrobě. Na druhou stranu Cherubiniho dílo je tak silné, že stojí za to ho uvést i za cenu nějakého kompromisu.

Ovšem výkon, který ve Stavovském divadle v titulní roli podala při premiéře sopranistka Světlana Aksenova, za umělecky přijatelný kompromis označit nelze. Byl naopak v takovém rozporu mezi hlasovými možnostmi zpěvačky a nároky partu, že je neuvěřitelné, že ji divadlo obsadilo a že ona roli přijala.

Luigi Cherubini: Médea 20 % Národní divadlo Praha, premiéra 23. ledna 2025 ve Stavovském divadle

Aksenova má lyrický hlas, který se, pravda, párkrát za večer pěkně rozezněl (ve světě už zpívala mj. Rusalku či Jenůfu), ale pro Médeu postrádá vše – dramatickou sílu, zvukovou substanci, zvučné hloubky a razantní výšky. Výrazově byl její zpěv bledý a fádní, neschopný stupňovat dynamiku a postrádající jakoukoli výrazovou proměnlivost. Její rolí v této opeře by, když už, byla spíš druhá ženská hrdinka, Glauké, kvůli níž Iásón zapudil Médeu. Callasová musí v hrobě rotovat…

Ale ještě než titulní představitelka začala zpívat, už při předehře, se vynořila otázka: Kde je to drama, kde je ta hudební intenzita, skrytá v notách? To, jak dirigent Robert Jindra vedl orchestr, působilo na poslech unaveně až mátožně, každopádně nevzrušivě, bez dynamiky, bez kontrastů. A do konce se to nezlepšilo. Hudební nastudování uspávalo.

Mezi plastovými pytli

A inscenace? Německý režisér Roland Schwab stvořil jednu z mnoha klišovitě aktualizovaných inscenací, v nichž – lhostejno v jaké době se příběh odehrává – mají všichni dnešní obleky, v nichž ovšem většinou dělají typická operní gesta. Úzké jeviště Stavovského divadla jakoby bylo ještě víc stísněno kulisou paláce postavenou na kůlech, pod nimiž je prostor s plastovými pytli a prosakující vodou, v němž se na začátku skrývá Médea.

Pomstychtivá hrdinka číhající v podzemí by se ještě dala přijmout, ale protiklad obou světů, světlého a zdánlivě šťastného nahoře a Médeina temného dole není divadelně účinný, přechody mezi nimi působí nahodile a žádný efekt se nedostavuje.

A hlavně – opravdu si režisér myslí, že symbolem děsu, obklopujícího Médeu, se pro diváka stanou černé plastové pytle s odpadky, které Médea vláčí, do nichž se zabaluje, a které zaplavují jeviště? Spíš se nabízejí žertovné poznámky, třeba že odpadky vynášíme všichni, tak o co jde, nebo jestli Médea náhodou nemá být zakuklená ekologická aktivistka.

Zachrání vůbec něco inscenaci před nulou? Určitě ne zahraniční hosté v dalších rolích, které jsou sice ve stínu té titulní, ale rovněž vyžadují do nemalé míry dramatické hlasy. Maďarský basista Marcell Bakonyi zpíval krále Kreóna úzkým a neznělým hlasem, tenorista Evan LeRoy Johnson jako Iásón zněl slabě a nevýrazně. Místní pěvci by nebyli horší, mohli být klidně obsazeni.

Pět bodů lze vylovit za výkony dvou dam ze souboru, Jany Sibery coby Glauké a Arnheiður Eiríksdóttir v úloze Médeiny důvěrnice Neris, i když i ony mají rezervy v síle a dramatické vervě, ani tyto hrdinky by neměly připomínat dívčí zpívání. Stačí si poslechnout někdejší kolegyně Callasové z roku 1953. Co taky bylo možné...

Deset bodů za výkon sboru. A pět za individuální vstupy členů orchestru, neboť Cherubini některé árie doprovodil instrumentálními sóly, jmenovitě flétnou a fagotem. Ovšem bez tvořivé a inspirující práce dirigenta na díle jako celku to velký smysl nedává.

Zůstává záhadou, proč Národní divadlo hraje Cherubiniho Médeu, když pro toto dílo nemá titulní představitelku, dirigenta, ani režijní koncept a ke všemu se mu hromadí dluhy v českém repertoáru.