VIDEO: Češi s vlnou hyperkorektnosti nesouzní, Cherry Man je nejspíš zaujme

Ivan Vyrypajev je patrně nejhranějším současným ruským dramatikem. Sám se přitom na protest proti válce na Ukrajině ruského občanství vzdal a žije v Polsku. „Jako Rus cítím velkou vinu. Moje žena je Polka a ta stále říká, že se nemám cítit provinile, ale já s tím nemohu nic udělat. Provinění cítím a musím s touto energií nějak pracovat,“ popisoval loni v září ve velkém rozhovoru, když se zrovna pohyboval v Praze v rámci příprav jeho nového textu.

Tím se nakonec stala černá komedie Cherry Man. Ve Stavovském divadle ji zrežírovala Kasha Jandáčková s Radúzem Máchou a Pavlínou Štorkovou v hlavních rolích. Děj hry se odehrává v USA, v bývalém domě manželského páru Toma a Jerry, kteří se po několika letech nepřítomnosti vrací do své luxusní vily, kterou přenechali svým černošským sluhům Suzanne a Danielovi a také strýci Bernardovi.

„První čtenou zkouškou jsme se prosmáli. Je to žánr absurdní komedie, v hyperbole ukazuje, jak se lidé chovají k sobě, k jiným etnikům, k jinému pohlaví, k tomuto světu. A je to tak zveličené, že se člověk na první dobrou směje,“ představuje novinku Radúz Mácha, představitel Toma. „Ale jestli se nám to povede, divák by měl odcházet s pocitem, že se musí zamyslet sám nad sebou a zkusí něco změnit. Abychom neskončili jako postavy této hry,“ dodává herec.

„Postavy Cherry Mana si dovolují to, co si my v běžném životě nedovolíme. Někdy to bylo opravdu přes čáru, ale v něčem zároveň velmi humorné a katarzní,“ dodává pak Pavlína Štorková v rámci příprav na roli Jerry. „Ve hře nenajdete nekorektnost vůči čemukoli ruskému, je to nekorektní vůči celé naší společnosti globálně,“ dodává herečka. Vedle ústřední dvojice se diváci mohou těšit na Jindřišku Dudziakovou, Šimona Krupu, Vladimíra Javorského a Simonu Lewandowskou.

„Hra si zahrává s různými žánry i tématy, takže celé zkoušení byla vlastně taková laboratoř. Doufám, že se nám to povedlo a že Cherry Man bude bude českými diváky přijat. Ale myslím, že ano. Češi totiž moc nejsou na vlně hyperkorektnosti, se kterou si to hraje. Ale samozřejmě - pro někoho to může být přes čáru...,“ přemýšlí pak režisérka Kasha Jandáčková, která divadelní obec před časem zaujala svou autorskou režií Les sebevrahů v pražském Divadle Letí.

Cherry Man má ve Stavovském divadle premiéry ve čtvrtek a v pátek, první repríza je na programu 31. října.