Jak ovládat předměty silou vůle? Odhalí show C’est la Magie

Naposledy se skupina mágů složená z Luise de Matose, Darcyho Oaka, Yu Hojina, Enzo Weyna a Jamese Morea v Česku představila s show The Illusionists, kterou navštívilo přes 25 tisíc diváků. „Věříme, že s novým představením navážeme na předchozí úspěchy. Představení pokračuje o týden později v Budapešti a dále po Evropě,“ říká Pavel Pešek za pořadatele.

Večer C’est la Magie, který se v Praze uskuteční hned pětkrát od pátku 27. do neděle 29. ledna nabídne pódiové iluze, nápadité kostýmy, působivě upravené jeviště i čtení myšlenek. Své kouzelnické schopnosti si budou moct vyzkoušet i sami diváci. Kouzelníci je mimo jiné naučí, jak ovládat předměty silou vůle nebo jak cestovat časem prostřednictvím vynálezu Nikoly Tesly, který je schopen výboje o síle 20 tisíc voltů.

Pozvání ke královně

Vystupující kouzelníci se proslavili převážně díky soutěžím a cestování. Kanaďan Darcy Oake na sebe upozornil v soutěži America’s Got Talent, díky čemuž později vystoupil i na oslavě devadesátých narozenin královny Alžběty II. Královskou rodinu měl zaujmout natolik, že se mu dostalo pozvání na privátní večeři v jejich společnosti.

Televizní soutěž dopomohla v kariéře i Jamesi Morovi. Jeho vystoupení v show Britain’s Got Talent, se stalo nejpopulárnějším v historii pořadu. Rekordně sledované jsou i jeho videa na Youtube.

A do třetice: díky formátu America’s Got Talent dostal šanci i Yu Hojin z Jižní Koreje, který je zároveň nejmladším vystupujícím v celé show. Navzdory tomu už stihl získat cenu Magician of the Year, jejímž držitelem je také jeho kolega Luis de Matos z Portugalska. Ten se pro změnu zapsal do Guinessovy knihy rekordů s trikem, který provedl s 52 tisíci diváky při otevření fotbalového stadionu v Portugalsku.

S cestováním se svým uměním má ze skupiny kouzelníků nejvíce zkušeností Enzo Weyne, který už vystoupil ve více než 30 zemích. Do Prahy přijede z Francie a je držitelem cen Best Magic Show nebo Madrake D’OR.

Ceny vstupenek se pohybují od 800 do 1990 korun a jsou v prodeji v síti Ticketportal. Show bude tlumočena do češtiny.