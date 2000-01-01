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Netradiční zážitek dopřáli v sobotu členové Národního divadla divákům v pražském přírodním divadle v Divoké Šárce. Sólisté, sbor, balet a orchestr naplno využili potenciál prostředí skal a zeleně a uvedli pod širým nebem pohádkovou operu Antonína Dvořáka Čert a Káča. Jak akce vypadala, se podívejte ve výběru fotografií.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Melodie českého skladatelského velikána ožily díky orchestru opery Národního divadla pod vedením dirigenta Jana Chalupeckého. Tematicky si nasadil malé čertovské růžky.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Představení uvedla operní pěvkyně a spolurežisérka inscenace Renée Nachtigallová, která je zároveň ředitelkou Originálního hudebního divadla v Praze. Dílo měla v gesci s Janou Divišovou.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Mezi vystupujícími se návštěvníkům v hlavních rolích představili například Martin Šrejma jako ovčák Jirka nebo Kateřina Jalovcová v roli Káči.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Netradiční přírodní kulisy přilákaly odhadem na 2000 diváků. Do divadla se lidé dostali ze stanice metra A Nádraží Veleslavín po vyznačené pěší trase. Pro seniory a handicapované navíc organizátoři zajistili bezbariérovou dopravu mikrobusy.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Čert a Káča patří k často uváděným titulům českého operního repertoáru. Dílo spojuje humorný děj s výraznou hudební složkou a příběhem o lidské odvaze. Na fotografii Káča křepčí s přestrojeným čertem Marbuelem, kterého ztvárnil František Zahradníček.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Vstup byl na tento unikátní zážitek zdarma. Není se proto čemu divit, že v lese bylo plno. Čerta a Káču si navíc mohou užít celé rodiny, podle webu Národního divadla je představení vhodné i pro děti od 5 let.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Malé děti nebyly pouze v hledišti, v představení dětští herci vytváří důležitý prvek a pomáhají dokreslit pohádkovou atmosféru ve všech třech dějstvích.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Premiéra tohoto věhlasného díla se odehrála už v roce 1899, tedy před 127 lety. Tehdy také oživla díky ansámblu Národního divadla.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Českou lidovou pohádku o drzém vesnickém děvčeti a oklamaném čertovi do své sbírky zpracovala Božena Němcová. Libreto k opeře dle její předlohy pak napsal Adolf Wenig.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
I v dnešní době se příběh těší značné oblibě. Mnozí návštěvníci se s umělci v nápaditých barevných kostýmech fotili na památku.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Pozornost přitáhla i postava mocného knížete pekel Lucifera, kterého ztvárnil Miloš Horák. Zaujal nejen kadeřavou parukou, ale také nejdelšími rohy.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Ovčák Jirka v příběhu představuje odvahu a chytrost. Pro Káču, kterou z vesnického bálu odnesl čert Marbuel, přichází až do samotných pekel.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Přední česká sopranistka Dana Burešová v inscenaci získala roli kněžny (vlevo). Právě pro její duši, která je příliš zkažená hříchem, se čert Marbuel původně vydává.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Postavy se v příběhu potýkají s mnohými překážkami. Jirka musí zachránit Káču, zatímco kněžna musí překonat svou pýchu a změnit své chování.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Opera ale nakonec dopadne „pohádkově“ šťastně. Dobro zvítězí nad zlem a spravedlnost je obnovena.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Provoz přírodního divadla v Šárce 16. května 1913 zahájila opera dalšího slavného českého skladatele Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Do roku 1922 uvedlo 16 inscenací.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V dobách největší slávy se do plenérového prostoru vešlo 10 tisíc sedících diváků, míst k stání bylo 8 tisíc. Sobotní představení zhlédli i čtyřnozí mazlíčci.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tradice divadla byla obnovena v roce 2005. V roce 2020, když měla být na programu opera Wolfganga Amadea Mozarta Don Giovanni, se kvůli koronavirové pandemii nehrálo.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V předchozích ročnících představilo přírodní divadlo návštěvníkům mnoho významných českých operních děl. Od roku 2005 tam mohli diváci zhlédnout například Dalibora, Rusalku, Jakobína či Čerta a Káču.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA