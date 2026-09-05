Rohy měl i dirigent. Podívejte se, jak opera Čert a Káča ožila pod širým nebem

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Tipy z televizního programu
Recenze: Tajný život mazlíčků 2 55 %, Moře na dvoře 30 %, Vandráci na ostrově lidojedů 70 %, Disturbia 50 %, Jedna bitva za druhou 70 %, Roming 70 %, Nevděčné bytosti 60 %, Stvůry 55 %, Doom 55 %, Zběsilá láska 60 %, Thor: Láska jako hrom 70 %, Ghost Rider 40 %, Citová hodnota 70 %, 30 minut po půlnoci 70 %
KVÍZ: „Můj bratře!“ Jak dobře znáte filmová dobrodružství Vinnetoua a Old Shatterhanda?
Na televizní obrazovky se opět vrací hrdý náčelník Apačů Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand. Zfilmované mayovky v hlavních rolích s Pierrem Bricem a Lexem Barkerem jsou pro generaci X...
Zemřela herečka Hana Pastejříková, známá z majora Zemana a Léta s kovbojem
Ve věku 82 let zemřela herečka Hana Pastejříková. K jejím nejznámějším rolím patřila Taťána Svidnická, která v epizodě Mimikry ze seriálu 30 případů majora Zemana pašuje zbraň v zavinovačce miminka,...
Bojovnice Hana Zagorová. Roky přežívala na transfuzích, o dítě ji připravila závist
Osobní hendikepy, jako třeba řečovou vadu, dokázala proměnit v trumfy a svými písněmi zasáhla srdce desítek tisíců fanoušků. Ke zpěvu přidávala i silný prožitek, který byl zvlášť při některých...
Nesahejte ráno po telefonu, radí inovátor Googlu. Zvete si tím tisíce cizích do postele
Proč bychom ráno neměli sahat po telefonu? A za co se v Googlu rozdávají plyšoví tučňáci? O tom v rozhovoru promluvil Frederik Pferdt, vůbec první „chief innovation evangelist“ v historii fungování...
Zrádci 2026: kdy začne 3. řada a kdo jsou hráči? Vysílat se bude v jiný den než loni
Hra plná lží, podezření a nečekaných zvratů se vrací. TV Prima začne brzy vysílat třetí řadu úspěšné detektivní reality show Zrádci, v níž budou soutěžící na Křivoklátě znovu odhalovat skryté...
KVÍZ: Milá holka a Duhová víla. Připomeňte si kariéru a život Hany Zagorové
Zpěvačka, herečka, textařka a moderátorka Hana Zagorová by se dožila osmdesáti let. Interpretka hitů jako Maluj zase obrázky, Biograf láska, Hej, mistře basů, Mimořádná linka a mnohých dalších byla...
Rohy měl i dirigent. Podívejte se, jak opera Čert a Káča ožila pod širým nebem
Netradiční zážitek dopřáli v sobotu členové Národního divadla divákům v pražském přírodním divadle v Divoké Šárce. Sólisté, sbor, balet i orchestr naplno využili potenciál prostředí skal a zeleně a...
Kuchař Tony: Jaký je nejhorší export USA? Ani jaderné zbraně, ani Pobřežní hlídka
Tvrdil, že půl deci omáčky zahladí mnohé hříchy, že tělo není posvátný chrám, ale zábavní park s velkou jízdou a že nejnebezpečnějším americkým exportem nikdy nebyly ani jaderné zbraně, ani reprízy...
TELEVIZIONÁŘ: Člověk by měl odejít v nejlepším, loučí se Štefan Margita
Pod názvem Štefan Margita – Čas přítomnosti uvede v sobotu program ČT 1 premiéru dokumentárního portrétu slavného pěvce, zaměřeného na jeden přelomový rok jeho života.
Aristokratický frontman. Připomeňte si nedožité osmdesátiny Freddieho Mercuryho
Před osmdesáti lety se v Zanzibaru narodil chlapec Farrokh Bulsara, kterého později celý svět znal jako Freddieho Mercuryho, zpěváka kapely Queen. Byl to jeden z nejcharismatičtějších frontmanů,...
Londýn připravil Freddiemu Mercurymu poctu. Zpěvákovi by bylo 80
Londýn si připomněl odhalení monumentálního portrétu Freddieho Mercuryho 80. výročí narození hudební legendy. Velkoformátové dílo s názvem „I’m Mr Mercury“ vzniklo před stadionem Wembley a okamžitě...
V Praze už opravdu vzniká seriál podle Dana Browna. Netflix to potvrdil fotografií
Netflix prostřednictvím fotografie ze zákulisí potvrdil, že se v Praze aktuálně natáčí seriálová adaptace románové novinky Dana Browna Tajemství všech tajemství, jejíž děj je situován právě do české...
Janda na kytaru, Šporcl na housle. Zpěvák Devinne vzdal písňový hold Mercurymu
K poctě Freddiemu Mercurymu, který by se 5. září dožil 80 let, nahrál a vydal zpěvák Milan Devinne píseň Can’t Take It Anymore. Ke spolupráci přizval Pavla Šporcla, Petra Jandu a britského producenta...
RECENZE: Jaký je seriál Na tělo? Na humor z vyšších pater režie občas nedosáhne
Padesátníci tropí stejné pošetilosti jako jejich dospívající děti, vzkazuje devítidílný seriál Na tělo, jejž coby pilíř podzimu uvádí Česká televize. Vznikl podle předlohy Martiny Formanové, jež...
Zakletý v čase bude i princ. Zach, Lambora, Révai či Germáni natáčejí závěr trilogie
Po dvou dílech Princezny zakleté v čase se závěrečný díl trilogie pod názvem Princ zakletý v čase zaměří na krále Jana v podání Marka Lambory. Po jeho boku se znovu objeví Natália Germáni jako...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Lavi pod tlakem Pardubic. Jak se na bouřícím stadionu natáčel Vyšehrad Třy
Stadion Arnošta Košťála v Pardubicích při natáčení filmu Vyšehrad Třy hučel, jako kdyby se tam zrovna konal nejdůležitější zápas. Tisíce lidí vytvořilo ve středu odpoledne atmosféru, která je pro...
Začíná Dvořákova Praha. Nabídne koncerty Kožené i Jakobína s Plachetkou
Devatenáctý ročník festivalu Dvořákova Praha zahájí v sobotu orchestr Filarmonica della Scala, tvořený členy orchestru milánského operního divadla La Scala, s dirigentem Riccardem Chaillym. Přehlídka...