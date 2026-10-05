Thálie? Považoval jsem to dlouho za vtip a nereagoval, přiznal Rosťa Novák nad cenou

Cena za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla. Herecká asociace vymyslela úplně novou kategorii, aby mohla ocenit tuny nezdolné energie, kterou dlouhé roky do divadla vkládá šestačtyřicetiletý Rosťa Novák mladší. Ten svou děkovnou řeč během sobotního předávání využil k tomu, aby poukázal na špatný nebo spíš žádný dialog v našem kulturním světe.
Jak se tady na předávání cítíte? Řekl bych, že takový večer nebude váš oblíbený způsob trávení volného času?
Ale kdepak, já jsem upřímně tou cenou poctěný. Vážím si toho. Jen když jsem se těsně před vysíláním dozvěděl, že mám minutu na poděkování, tak jsem vynechal osobní slova rodině, rodičům, bráchovi, divadelní rodině nebo lidem, kteří mne inspirovali - ať už to byli Krofta, Klíma, Skutři, Fruček, Akram Khan… Ten čas jsem využil k jinému poděkování a nevím, do jaké míry to zarezonovalo…
Byl jsem překvapený. Z čeho pan Bubeníček pochopil, že jsem mluvil o nich? Protože nic takového jsem neřekl. Nemluvil jsem ani o ministerstvu, ani o vládě.