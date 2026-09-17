Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Thálie odtajnily nominace. Celoživotní ceny dostanou Nárožný či Kretschmerová

Tomáš Šťástka
  15:30
Petr Nárožný

Petr Nárožný | foto: Lenka Hatašová, Lenka Hatašová,  iDNES.cz

Jaroslava Kretschmerová (Praha, 1. prosince 2021)
Emeritní principál a zakladatel Divadla Ungelt Milan Hein ve své nově otevřené...
Petr Nárožný
Petr Nárožný v představení Co takhle ke zpovědi...
11 fotografií
Letošní 33. ročník divadelních Cen Thálie zná své nominace. Pořadatelé odtajnili i některá jména, která během slavnostního večera obdrží celoživotní ceny. Slavnostní udělení se uskuteční v sobotu 3. října opět v historické budově Národního divadla. Cenu pro umělce do 33 let už převzala Simona Lewandovska.

Stejně jako dosud využije i tentokrát prezidium Herecké asociace svou možnost udělit ceny za celoživotní umělecké mistrovství. V letošním ročníku to budou dvě ceny v oboru činohry pro Zdenu Herfortovou a Petra Nárožného. A dále po jedné ceně v opeře pro Luďka Veleho, v baletu, tanci a pohybovém divadle pro Nelly Danko a v muzikálu, operetě a jiných hudebnědramatických žánrech pro Jaroslavu Kretschmerovou.

Cena České akademie divadelníků letos připadne Miroslavu Kořínkovi. Cena Thálie za šíření divadelního umění pak zakladateli Divadla Ungelt Milanovi Heinovi. Cenu pro mladého umělce či umělkyni do 33 let už převzala herečka Simona Lewandowská. Cenu pro zahraničního umělce získá Emil Horváth.

Petr Nárožný
Jaroslava Kretschmerová (Praha, 1. prosince 2021)
Emeritní principál a zakladatel Divadla Ungelt Milan Hein ve své nově otevřené kavárně (28. července 2026)
Petr Nárožný
11 fotografií

Zcela mimořádně pak bude letos udělena Cena Thálie za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla pro Rostislava Nováka mladšího.

Výroční Ceny Thálie se udělují v šesti kategoriích. Tradičně se udělují Ceny Thálie ve čtyřech kategoriích – v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a jiných hudebnědramatických žánrů. Od roku 2020 se oceňují také samostatně mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla a v oboru loutkového divadla. V každé z těchto kategorií je udělena pouze jedna cena pro muže a ženy dohromady (tyto obory mají ale pět nominací).

7Letos se mezi nominovanými jmény objevují třeba Magdaléna Kožená, Štefan Margita či Stanislav Majer. Celkový přehled najdete v tabulce dole.

Letos se budou Ceny Thálie udělovat už po třiatřicáté. Slavnostní ceremoniál hostí v sobotu 3. října od 20:00 opět v historická budova pražského Národního divadla. V průběhu ceremoniálu, který bude v přímém přenosu vysílat ČT1, bude vyhlášeno 20 laureátů.

Ceny Thálie 2026 – přehled nominovaných

BALET – ženy

  • Francesca Amy Amante za sólovou roli v inscenaci Smoke and Mirrors (420People, Praha)
  • Aya Watanabe za sólovou roli v díle 27‘52‘’ (Národní divadlo, Praha)
  • Anna Yeh za titulní roli v inscenaci Giselle (Národní divadlo Brno)

BALET – muži

  • Arthur Abram za titulní roli v inscenaci Kafka (Národní divadlo Brno)
  • Tom Bellec za roli Vyvoleného v díle Requiem (Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)
  • Giovanni Rotolo za titulní roli v inscenaci Liliom (Národní divadlo, Praha)

OPERA – ženy

  • Kateřina Kněžíková za titulní roli v inscenaci Káťa Kabanová (Národní divadlo Brno)
  • Magdalena Kožená za titulní roli v inscenaci Alcina (Národní divadlo Brno)
  • Ester Pavlů za roli Amneris v inscenaci Aida (Národní divadlo Brno)

OPERA – muži

  • Jiří Brückler za roli Midaka v inscenaci Legenda z Erinu (Národní divadlo, Praha)
  • Joachim Goltz za roli Albericha v inscenaci Zlato Rýna (Národní divadlo, Praha)
  • Štefan Margita za roli Logeho v inscenaci Zlato Rýna (Národní divadlo, Praha)

MUZIKÁL – ženy

  • Marie Křížová za roli Audrey v inscenaci Malý krámek hrůz (Městské divadlo Kladno)
  • Charlotte Režná za roli Deloris Van Cartier v inscenaci Sestra v akci (Divadlo J. K. Tyla v Plzni)
  • Natálie Tichánková za roli Evy Maríe Duarte de Perón v inscenaci Evita (Moravské divadlo Olomouc)

MUZIKÁL – muži

  • Radim Bierski za roli Che v inscenaci Evita (Moravské divadlo Olomouc)
  • Marco Salvadori za roli Nicholase Wintona v inscenaci Winton (Městské divadlo Brno)
  • Lukáš Vlček za roli Javerta v inscenace: Les Misérables (Bídníci) (Městské divadlo Brno)

LOUTKY

  • Ondřej Běhan za herecký výkon v inscenaci Herkules
  • Jiří Brnula za herecký výkon v inscenaci Herkules (oba Jihočeské divadlo, České Budějovice)
  • Diana Čičmanová za herecký výkon v inscenaci Větroplaši (Naivní divadlo Liberec)
  • David Petrželka za herecký výkon v inscenaci Konina (Divadlo Na zábradlí, Praha)
  • Sára Vosobová za herecký výkon v inscenaci Maceška (Divadlo Minor, Praha)
Martin Pechlát, Stanislav Majer a Gabriela Míčová v Pařízkově inscenaci Amadoka
Pavla Beretová v Inscenaci Heda Gablerová
Michal Bednář, Miloslav König a Simona Lewandovska v představení Můj boj....

ALTERNA

  • Miřenka Čechová za performerský výkon v inscenaci DVACETjedna (Spitfire Company, Praha)
  • Tereza Holubová a Kristýna Štarhová (Nebojsy) za performerské výkony v inscenaci Kuchyňské porno (Palác Akropolis, Praha)
  • Natalia Tina Jeleva za performerský výkon v inscenaci Jsem matkou tvých dětí, mami (Venuše ve Švehlovce, Praha)
  • Daniela Špinar za performerský výkon v divadelním stand-upu Dejte mi mikrofon, kabelku mám! (Venuše ve Švehlovce, Praha)
  • Alžběta Tichá za performerský výkon v inscenaci Frekvence (Feel the Universe Circus Company, Ticha malina)

ČINOHRA – ženy

  • Pavla Beretová za roli Hedy Tesmanové v inscenaci Heda Gablerová (Národní divadlo, Praha)
  • Markéta Holcmanová za titulní roli v inscenaci Nora (Městské divadlo Zlín)
  • Lucie Žáčková za roli Anny v inscenaci Komuna (Činoherní klub, Praha)

ČINOHRA – muži

  • Filip Kaňkovský za roli Dr. Jørgena Tesmana v inscenaci Heda Gablerová (Národní divadlo, Praha)
  • Miloslav König za roli Karla Oveho v inscenaci Můj boj. Zamilovaný muž (Divadlo Na zábradlí, Praha)
  • Stanislav Majer za roli v inscenaci Amadoka (Divadlo X10, Praha)
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Skvělý chlap a parťák. Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi

Marie Rottrová míří na rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026).

Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první...

Proč Svěrák nechodil rovně a hrál ve svém autě. Film Na samotě u lesa baví už 50 let

Premium
Natáčení. Jiří Menzel režíruje.

Na začátku byl prostý venkovský děda, který Pražákům sliboval prodat chalupu, a na konci jeden z nejhřejivějších filmů normalizace, při jehož vzniku se Zdeněk Svěrák naučil hrát opilce a křičet na...

Dejdar, Kretschmerová a výhoda fialové podprsenky. Ypsilonka dováděla v tramvaji

Studio Ypsilon zahájilo svou 62. sezonu. (9. září 2026)

Divadelní Studio Ypsilon ve středu slavnostně zahájilo 62. sezonu. Jeho členové v čele s hvězdami Martinem Dejdarem, Petrem Vackem, Jaroslavou Kretschmerovou nebo Janem Jiráněm se v pasáži Olympic ve...

Thálie odtajnily nominace. Celoživotní ceny dostanou Nárožný či Kretschmerová

Petr Nárožný

Letošní 33. ročník divadelních Cen Thálie zná své nominace. Pořadatelé odtajnili i některá jména, která během slavnostního večera obdrží celoživotní ceny. Slavnostní udělení se uskuteční v sobotu 3....

17. září 2026  15:30

Sekyra zmizela, šaty spálila. Po Dahmerovi a Geinovi nyní vraždí další Monstrum

Záběr ze série Monstrum: Příběh Lizzie Borden

Streamovací platforma Netflix uvede čerstvou novinku z úspěšné true crime antalogie Monstrum. Jak už lze rozeznat ze samotného názvu, Příběh Lizzie Borden se oproti minulým sériím bude tentokrát...

17. září 2026  14:50

RECENZE: Majer, Pechlát a krvavé země potřetí. Amadoka korunuje výjimečné dílo

Premium
Martin Pechlát, Stanislav Majer a Gabriela Míčová v Pařízkově inscenaci Amadoka

Martin Pechlát, Stanislav Majer a Gabriela Míčová stojí v čele dalšího divadelní zážitku od Dušana D. Pařízka. Jejich Amadoka syrově vypráví o ukrajinské realitě válek i kolaborace. Společně tak...

17. září 2026

Konopiště je od slova konopí, poučuje Žilková seriálové Gentlemany z Netflixu

Záběr z české upoutávky na seriál Gentlemani

Netflix představil novou upoutávku na druhou řadu seriálu Gentlemani, v níž jsou původní záběry prostříhány prohlídkou zámku Konopiště. Zde se v roli průvodkyně představuje Veronika Žilková. A dojde...

17. září 2026  12:44

Irské rádio vyřadilo z rotace písně Eda Sheerana v reakci na palestinskou kauzu

Ed Sheeran v Hradci Králové (27.7.2024).

Irská rozhlasová stanice Classic Hits Radio vyřadila hudbu Eda Sheerana ze svého playlistu. Reagovala tak na ohlasy svých posluchačů po kontroverzi kolem amerického rapera Macklemora, který musel...

17. září 2026  12:11

RECENZE: Nejhanebnější tuzemský film? Jarchovského Asistent vyučuje

Obal knihy Petra Jarchovského Asistent

Scenárista a pedagog Petr Jarchovský věnoval novelu Asistent „mým studentům“, a právě naučná tónina z ní silně ční. Kniha školí jednak z dějin tuzemské kinematografie ve vypjatých 50. letech, jednak...

17. září 2026  9:45

Goslingův kabát nebo Deckardův blaster. Rekvizity z Blade Runnera míří do aukce

Ryan Gosling ve filmu Blade Runner 2049

Fanoušci filmu Blade Runner 2049 mají důvod zbystřit. Do online aukce míří více než 300 rekvizit, kostýmů a dekorací, které byly použity při natáčení pokračování kultovního sci-fi.

17. září 2026  8:57

Charakterní Pavel Bobek. S Nárožným si hráli na vojáky, ve stáří přišel o hlas

Premium
Pavel Bobek

Patřil ke stálicím české popmusic, přesto stál vždy tak trochu v druhé řadě, ve stínu slavnějších kolegů. Pavla Bobka to netrápilo, nepřeceňoval se a nehodlal ani vyměnit své názorové postoje za...

16. září 2026

Netflix zabral historickou budovu v Praze. Natáčení seriálu dle Browna je v další fázi

U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna...

Tvůrci Netflixu ve středu obsadili okolí Letenských sadů kvůli natáčení seriálu podle posledního románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb americké společnosti přes den využil Letenský...

16. září 2026  15:50

RECENZE: Velké herecké sólo pro Gandalfa neviditelně řídí slavný režisér Soderbergh

Ian McKellen ve filmu Christopherové

Nejprve použijí pouze jeho hlas, chviličku hravě napínají, než mu pohlédnou do tváře, a pak už přijde plná rozkoš z herectví, jež zosobňuje Ian McKellen. V novince kin Christopherové mu oscarový...

16. září 2026  14:43

Skvělý chlap a parťák. Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi

Marie Rottrová míří na rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026).

Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první...

16. září 2026  12:37

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

16. září 2026  8:33,  aktualizováno  11:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet