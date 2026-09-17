Thálie odtajnily nominace. Celoživotní ceny dostanou Nárožný či Kretschmerová

Letošní 33. ročník divadelních Cen Thálie zná své nominace. Pořadatelé odtajnili i některá jména, která během slavnostního večera obdrží celoživotní ceny. Slavnostní udělení se uskuteční v sobotu 3. října opět v historické budově Národního divadla. Cenu pro umělce do 33 let už převzala Simona Lewandovska.
Stejně jako dosud využije i tentokrát prezidium Herecké asociace svou možnost udělit ceny za celoživotní umělecké mistrovství. V letošním ročníku to budou dvě ceny v oboru činohry pro Zdenu Herfortovou a Petra Nárožného. A dále po jedné ceně v opeře pro Luďka Veleho, v baletu, tanci a pohybovém divadle pro Nelly Danko a v muzikálu, operetě a jiných hudebnědramatických žánrech pro Jaroslavu Kretschmerovou.
Cena České akademie divadelníků letos připadne Miroslavu Kořínkovi. Cena Thálie za šíření divadelního umění pak zakladateli Divadla Ungelt Milanovi Heinovi. Cenu pro mladého umělce či umělkyni do 33 let už převzala herečka Simona Lewandowská. Cenu pro zahraničního umělce získá Emil Horváth.
Zcela mimořádně pak bude letos udělena Cena Thálie za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla pro Rostislava Nováka mladšího.
Výroční Ceny Thálie se udělují v šesti kategoriích. Tradičně se udělují Ceny Thálie ve čtyřech kategoriích – v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a jiných hudebnědramatických žánrů. Od roku 2020 se oceňují také samostatně mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla a v oboru loutkového divadla. V každé z těchto kategorií je udělena pouze jedna cena pro muže a ženy dohromady (tyto obory mají ale pět nominací).
7Letos se mezi nominovanými jmény objevují třeba Magdaléna Kožená, Štefan Margita či Stanislav Majer. Celkový přehled najdete v tabulce dole.
Letos se budou Ceny Thálie udělovat už po třiatřicáté. Slavnostní ceremoniál hostí v sobotu 3. října od 20:00 opět v historická budova pražského Národního divadla. V průběhu ceremoniálu, který bude v přímém přenosu vysílat ČT1, bude vyhlášeno 20 laureátů.
Ceny Thálie 2026 – přehled nominovaných
BALET – ženy
- Francesca Amy Amante za sólovou roli v inscenaci Smoke and Mirrors (420People, Praha)
- Aya Watanabe za sólovou roli v díle 27‘52‘’ (Národní divadlo, Praha)
- Anna Yeh za titulní roli v inscenaci Giselle (Národní divadlo Brno)
BALET – muži
- Arthur Abram za titulní roli v inscenaci Kafka (Národní divadlo Brno)
- Tom Bellec za roli Vyvoleného v díle Requiem (Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)
- Giovanni Rotolo za titulní roli v inscenaci Liliom (Národní divadlo, Praha)
OPERA – ženy
- Kateřina Kněžíková za titulní roli v inscenaci Káťa Kabanová (Národní divadlo Brno)
- Magdalena Kožená za titulní roli v inscenaci Alcina (Národní divadlo Brno)
- Ester Pavlů za roli Amneris v inscenaci Aida (Národní divadlo Brno)
OPERA – muži
- Jiří Brückler za roli Midaka v inscenaci Legenda z Erinu (Národní divadlo, Praha)
- Joachim Goltz za roli Albericha v inscenaci Zlato Rýna (Národní divadlo, Praha)
- Štefan Margita za roli Logeho v inscenaci Zlato Rýna (Národní divadlo, Praha)
MUZIKÁL – ženy
- Marie Křížová za roli Audrey v inscenaci Malý krámek hrůz (Městské divadlo Kladno)
- Charlotte Režná za roli Deloris Van Cartier v inscenaci Sestra v akci (Divadlo J. K. Tyla v Plzni)
- Natálie Tichánková za roli Evy Maríe Duarte de Perón v inscenaci Evita (Moravské divadlo Olomouc)
MUZIKÁL – muži
- Radim Bierski za roli Che v inscenaci Evita (Moravské divadlo Olomouc)
- Marco Salvadori za roli Nicholase Wintona v inscenaci Winton (Městské divadlo Brno)
- Lukáš Vlček za roli Javerta v inscenace: Les Misérables (Bídníci) (Městské divadlo Brno)
LOUTKY
- Ondřej Běhan za herecký výkon v inscenaci Herkules
- Jiří Brnula za herecký výkon v inscenaci Herkules (oba Jihočeské divadlo, České Budějovice)
- Diana Čičmanová za herecký výkon v inscenaci Větroplaši (Naivní divadlo Liberec)
- David Petrželka za herecký výkon v inscenaci Konina (Divadlo Na zábradlí, Praha)
- Sára Vosobová za herecký výkon v inscenaci Maceška (Divadlo Minor, Praha)
ALTERNA
- Miřenka Čechová za performerský výkon v inscenaci DVACETjedna (Spitfire Company, Praha)
- Tereza Holubová a Kristýna Štarhová (Nebojsy) za performerské výkony v inscenaci Kuchyňské porno (Palác Akropolis, Praha)
- Natalia Tina Jeleva za performerský výkon v inscenaci Jsem matkou tvých dětí, mami (Venuše ve Švehlovce, Praha)
- Daniela Špinar za performerský výkon v divadelním stand-upu Dejte mi mikrofon, kabelku mám! (Venuše ve Švehlovce, Praha)
- Alžběta Tichá za performerský výkon v inscenaci Frekvence (Feel the Universe Circus Company, Ticha malina)
ČINOHRA – ženy
- Pavla Beretová za roli Hedy Tesmanové v inscenaci Heda Gablerová (Národní divadlo, Praha)
- Markéta Holcmanová za titulní roli v inscenaci Nora (Městské divadlo Zlín)
- Lucie Žáčková za roli Anny v inscenaci Komuna (Činoherní klub, Praha)
ČINOHRA – muži
- Filip Kaňkovský za roli Dr. Jørgena Tesmana v inscenaci Heda Gablerová (Národní divadlo, Praha)
- Miloslav König za roli Karla Oveho v inscenaci Můj boj. Zamilovaný muž (Divadlo Na zábradlí, Praha)
- Stanislav Majer za roli v inscenaci Amadoka (Divadlo X10, Praha)