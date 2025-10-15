Thálie odhalily nominace. Dana Syslová a Ladislav Frej převezmou celoživotní ceny

Tomáš Šťástka
  15:30
Činoherní osobnosti Dana Syslová a Ladislav Frej převezmou Thálie za celoživotní mistrovství. Pro sošku za šíření divadelního umění si dojde i Jakub Špalek, jak uvedla Herecká asociace, která ve středu odhalila nominace. Výroční divadelní ceny budou ve všech kategoriích předány v sobotu 1. listopadu v historické budově Národního divadla. Večerem poprvé provede Miroslav Hanuš.
Ladislav Frej

Ladislav Frej | foto: Lenka Hatašová, iDNES.cz

Dana Syslová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (27. srpna 2024)
Ladislav Frej
Ladislav Frej a Simona Stašová v představení Na zlatém jezeře
Libuše Švormová a Dana Syslová ve filmu Prstýnek ze zlata kočičího (1981)
18 fotografií

Pořádající Herecká asociace vedle výročních cen ve všech oborech opět během slavnostního večera udělí i ceny za celoživotní umělecké mistrovství. V letošním ročníku to budou dvě činoherní ocenění - pro Danu Syslovou a Ladislava Freje. Po jedné ceně v opeře pro Natalii Achaladze Romanovou, baletu, tanci a pohybovém divadle pro Alici Kvasnicovou, v muzikálu, operetě a jiných hudebnědramatických žánrech pro Jana Ježka a v oboru alternativního divadla pro Lenku Machoninovou.

Dále bude udělena Cena Thálie za šíření divadelního umění. Jejím držitelem se letos stane principál Jakub Špalek jako zakladatel jednoho z prvních soukromých divadel, tedy divadelního spolku Kašpar. Cenu pro mladého činoherce do 33 let si převezme Viktor Zavadil, který nyní působí v pražském Činoherním klubu. „Překvapením bude Cena pro zahraničního umělce,“ láká Herecká asociace.

Výroční Ceny Thálie se udělují v celkem šesti kategoriích. A to ve čtyřech tradičních – činohře (1) , opeře (2), baletu, tanci a pohybovém divadle (3) a v muzikálu či operetě (4). Přičemž v každé z těchto kategorií se oceňují zvlášť ženské a mužské výkony.

Tu cenu bych přál i Janě, je to vzácný člověk, řekl Preiss nad Thálií

Od roku 2020 se pak samostatně oceňují také mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla (5) a v oboru loutkového divadla (6). V každé z těchto kategorií je však udělena pouze jedna cena pro muže a ženy dohromady. Obě kategorie mají ale pět nominací.

Pro letošní 32. ročník cen bylo určeno hodnocené období od 1. července 2024 do 30. června 2025.

Tu krásnou Thálii šoupnu do Tančícího domu, prozradila Vondráčková

Cenu Thálie za celoživotní mistrovství loni obdrželi herec Viktor Preiss, zpěvačka Helena Vondráčková, sopranistka Naďa Šormová a tanečník a choreograf Josef Kotěšovský. Ocenění získala také herečka Štěpánka Ranošová z Divadla Petra Bezruče a in memoriam Jan Číhal, spoluzakladatel ostravského Bílého divadla. Za šíření divadelního umění si cenu odnesl Alfred Strejček.

Ceny pojmenované podle řecké múzy Thálie, patronky divadla, se každoročně slavnostně předávají od roku 1993. Ztvárňuje je skleněná maska, kterou podle návrhu Bořka Šípka od roku 2003 vyrábí sklárna Ajeto Lindava.

Nominace na Ceny Thálie za sezonu 2024/2025

ČINOHRA
Denisa Barešová (Paní Bovaryová, Národní divadlo, Praha)
Tereza Dočkalová (Máma, Divadlo pod Palmovkou, Praha)
Andrea Elsnerová (Hana, Divadlo na Vinohradech, Praha)

Petr Panzerberger (Perníkář, Studio G, Ostrava)
Marcel Rošetzký (Audience, Městské divadlo v Mostě)
Tomáš Šulaj (Vlastenci, Národní divadlo Brno)

OPERA
Majda Hundeling (Turandot, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)
Petra Alvarez Šimková (Lear, Národní divadlo, Praha)
Lívia Obručník Vénosová (Maryša, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec)

Marcel Beekman (Platée, Národní divadlo – Státní opera, Praha)
Martin Javorský (Bohéma, Slezské divadlo Opava)
Michal Lehotský (Maryša, Divadlo F. X. Šaldy, Liberec)

BALET, TANEC, POHYBOVÉ DIVADLO
Chanell Cabréra Sansón (Don Quijote, Národní divadlo Brno)
Romina Contreras (L’Histoire de Manon, Národní divadlo, Praha)
Anna Yeh (Cyrano de Bergerac, Národní divadlo Brno)

Federico Ievoli (L’Histoire de Manon, Národní divadlo, Praha)
Albert Kaše (Jonathan Livingston Racek, Dekkadancers, Praha)
Lukas Lizzama Garrido (Mystical Self, Lenka Vagnerová & Company, Praha)

MUZIKÁL, OPERETA
Monika Absolonová (Judy, Studio DVA divadlo, Praha)
Alžbeta Bartošová (Elisabeth, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)
Markéta Pešková (Rebecca, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň)

Lukáš Adam (Elisabeth, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)
Jan Kříž (Rebecca, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň)
Jan Sklenář (Beetlejuice, Hudební divadlo Karlín, Praha)

LOUTKY
Šimon Dohnálek (Proměna, Divadlo DRAK, Hradec Králové)
Kristýna Franková (Čáslavská – Tokio – 1964, Divadlo Alfa, Plzeň)
Bouřek Joura (Pes Paličák, Divadlo Minor, Praha)
Martin Matejka (Golem, Divadlo v Dlouhé, Praha)
Pavol Smolárik (Gulliverovy cesty, Městská divadla pražská, Praha)

ALTERNA
Sára Arnstein (Wonderland, Ufftenživot a Studio ALTA, Centrum nezávislej kultúry Záhrada – Banská Bystrica, Eliadova knihovna Divadla Na zábradlí)
Anežka Hessová (Můj Hood, Collective Coller & Studio Citadela, Praha)
Eliška Mesfin Boušková (Jak vytáhnout kořeny, Jihočeské divadlo České Budějovice)
Martin Talaga (PiNKBUS slovenský a žiadny iný, PiNKBUS, Praha)
Matyáš Dlab, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Zuzana Smutková, Pasi Mäkelä (kolektivní performerský výkon, Headbanger, Terén, D’epog)

