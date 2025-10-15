Thálie odhalily nominace. Dana Syslová a Ladislav Frej převezmou celoživotní ceny

Pořádající Herecká asociace vedle výročních cen ve všech oborech opět během slavnostního večera udělí i ceny za celoživotní umělecké mistrovství. V letošním ročníku to budou dvě činoherní ocenění - pro Danu Syslovou a Ladislava Freje. Po jedné ceně v opeře pro Natalii Achaladze Romanovou, baletu, tanci a pohybovém divadle pro Alici Kvasnicovou, v muzikálu, operetě a jiných hudebnědramatických žánrech pro Jana Ježka a v oboru alternativního divadla pro Lenku Machoninovou.
Dále bude udělena Cena Thálie za šíření divadelního umění. Jejím držitelem se letos stane principál Jakub Špalek jako zakladatel jednoho z prvních soukromých divadel, tedy divadelního spolku Kašpar. Cenu pro mladého činoherce do 33 let si převezme Viktor Zavadil, který nyní působí v pražském Činoherním klubu. „Překvapením bude Cena pro zahraničního umělce,“ láká Herecká asociace.
Výroční Ceny Thálie se udělují v celkem šesti kategoriích. A to ve čtyřech tradičních – činohře (1) , opeře (2), baletu, tanci a pohybovém divadle (3) a v muzikálu či operetě (4). Přičemž v každé z těchto kategorií se oceňují zvlášť ženské a mužské výkony.
|
Tu cenu bych přál i Janě, je to vzácný člověk, řekl Preiss nad Thálií
Od roku 2020 se pak samostatně oceňují také mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla (5) a v oboru loutkového divadla (6). V každé z těchto kategorií je však udělena pouze jedna cena pro muže a ženy dohromady. Obě kategorie mají ale pět nominací.
Pro letošní 32. ročník cen bylo určeno hodnocené období od 1. července 2024 do 30. června 2025.
|
Tu krásnou Thálii šoupnu do Tančícího domu, prozradila Vondráčková
Cenu Thálie za celoživotní mistrovství loni obdrželi herec Viktor Preiss, zpěvačka Helena Vondráčková, sopranistka Naďa Šormová a tanečník a choreograf Josef Kotěšovský. Ocenění získala také herečka Štěpánka Ranošová z Divadla Petra Bezruče a in memoriam Jan Číhal, spoluzakladatel ostravského Bílého divadla. Za šíření divadelního umění si cenu odnesl Alfred Strejček.
Ceny pojmenované podle řecké múzy Thálie, patronky divadla, se každoročně slavnostně předávají od roku 1993. Ztvárňuje je skleněná maska, kterou podle návrhu Bořka Šípka od roku 2003 vyrábí sklárna Ajeto Lindava.
Nominace na Ceny Thálie za sezonu 2024/2025
ČINOHRA
Petr Panzerberger (Perníkář, Studio G, Ostrava)
OPERA
Marcel Beekman (Platée, Národní divadlo – Státní opera, Praha)
BALET, TANEC, POHYBOVÉ DIVADLO
Federico Ievoli (L’Histoire de Manon, Národní divadlo, Praha)
MUZIKÁL, OPERETA
Lukáš Adam (Elisabeth, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)
LOUTKY
ALTERNA
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-20 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-15 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.