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Udílení Cen Thálie se blíží. Slavnostním večerem poprvé provede Martin Myšička

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  12:41

Martin Myšička má hned několik talentů. I když se považuje především za herce, vyzkoušel si i další tvůrčí disciplíny. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Už za pár hodin budou známí čerství držitelé divadelních Cen Thálie. Slavnostní ceremoniál začne v 20:00 hodin v historické budově Národního divadla a přímý přenos nabídne ČT. Průvodcem bude filmový, televizní a divadelní herec Martin Myšička.

Známá jsou už jména držitelů ocenění za celoživotní umělecké mistrovství. V oboru činohry cenu získají Petr Nárožný a Zdena Herfortová, v opeře Luděk Vele, v baletu, tanci a pohybovém divadle Nelly Danko a za výkony v muzikálu, operetě a jiných hudebnědramatických žánrech bude oceněna Jaroslava Kretschmerová.

Cenu České akademie divadelníků letos obdrží Miroslav Kořínek, cenu Thálie za šíření divadelního umění pak zakladatel Divadla Ungelt Milan Hein. Cenu pro mladého umělce či umělkyni do 33 let už převzala herečka Simona Lewandowská. Cenu pro zahraničního umělce získá Emil Horváth.

Tisková konference k Cenám Thálie
Tisková konference k Cenám Thálie
Tisková konference k Cenám Thálie
Tisková konference k Cenám Thálie
Tisková konference k Cenám Thálie
6 fotografií

Mimořádně bude také letos předána Cena Thálie za dlouhodobé působení v oblasti moderního pohybového divadla. Převezme ji Rostislav Novák mladší.

Průvodcem udílení cen bude herec Martin Myšička, držitel ceny Alfréda Radoka za rok 1994 v kategorii Talent roku a v letech 2017–2024 umělecký ředitel Dejvického divadla. Známe jej z filmů Šeptej, Jedna ruka netleská, Občanský průkaz, Ztraceni v Mnichově, Tátova volha nebo ze seriálů Bez vědomí, Zkáza Dejvického divadla, Dabing Street, Černé vdovy a dalších.

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