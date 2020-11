Reklama zdarma, naše tvorba není mainstream, cení si Gottwald Thálie

„Ocenění si vážím. Nerad soutěžím, takže Thálii vnímám jako řád za tu práci, kterou jsem těch dvacet let předváděl,“ uvedl herec, který v letos zaujal třeba rolí v oceňovaných Kacířských esejích. „Její pravá hodnota se ale projeví, pokud do budoucna zviditelní moji práci a přitáhne diváky. Co si budeme povídat, naše tvorba není úplně mainstream,“ popisuje. „Je to reklama zdarma. A ještě možná mnohem lepší, než kdybychom se o ni snažili,“ dodává k významu ceny.

Gottwald zaujal porotu představením Ur-fascism. „Vychází z eseje Umberta Eca z roku 1995. Je to takový pamflet, kde v třinácti bodech rozebírá fenomén fašismu až na nanočástice. Tímto textem jsem se nechal inspirovat a v rámci představení ho divákům předáváme. Nejde ani tak o fašismus, ale o to, jakým způsobem jsme formovaní a jaké myšlenky nás v této souvislosti samovolně napadají,“ vysvětluje ke kusu, který diváky zavede do nezvyklých prostor Nové libeňské synagogy. „Prostor před rekonstrukcí s obrovským geniem loci.“

„Během představení se diváci dostávají do situací, kdy si mohou uvědomit, že jsou nějakým způsobem manipulováni. Věřím, že když představení skončí, tuhle zkušenost si odnášejí a v reálném životě si pak na tyhle drobné manipulace dají pozor,“ přibližuje Gottwald dále.

Studio Hrdinů, Divadlo X10, MeetFactory, A Studio Rubín a další. Gottwald svou dosavadní divadelní kariéru zasvětil čistě alternativním scénám a projektům. „Doufám, že nová kategorie vzbudí zájem o tohle odvětví divadla. Má za sebou nějaký vývoj a je dnes na úrovni, že nabízí projekty pro širokou veřejnost. Nejde jen o nějaké ryzí undergroundové experimenty bez hlavy a paty. Vznikají naopak záležitosti divákům vstřícnější, než by bylo klasické divadlo. Snažíme se publikum zatáhnout do děje, aby si odneslo zážitek, třeba i fyzický,“ uvažuje.

„O doby, co se divadlu věnuji, jsem dostal několik nabídek k angažmá a zatím jsem všechny odmítl. Nedovedu si představit, že ve své umělecké činnosti budu vedle práce s režisérem podléhat rozhodování někoho třetího. Práce s režisérem je pro mne nejposvátnější, politika mne moc nezajímá. Chci být v divadle vždy sám za sebe,“ ujišťuje herec, kterého bude po znovuotevření divadel vedle oceněného Ur-fascism či zmíněných Kacířských esejí možné vidět v kusech Sibiřská výchova, Společný smysl či Jezero.

„Dále chystáme vlastní projekt, zatím jsme jej pojmenovali Didaktická performance. Představení by mělo objíždět školy, je určeno pro žáky druhého stupně a středních škol a pojednává o dezinformacích, fake news, férové diskuzi a argumentačních faulech,“ dodává ještě Gottwald, který prý zatím netuší, kam si Cenu Thálie vystaví. „Jestli se ke mně nějakým způsobem dostane, dám jí možná kolovat, aby si ji postupně vystavovali všichni členové našeho týmu.“