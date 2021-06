Thálie letos udělí jen celoživotní ocenění, v činohře jich rozdají šest

„Bylo by to nefér, některé kategorie by ani nesehnaly trojici nominovaných. Na odehrané výkony ale nezapomeneme. Příští rok budou poroty hodnotit normální sezonu a pak těch pár výkonů, co byly odpremiérovány v této nezvyklé,“ vysvětlil prezident Herecké asociace Ondřej Kepka.



Diváci tedy o slavnostní večer nepřijdou. Herecká asociace ovšem v rámci 28. ročníku Thálií udělí ocenění pouze v celoživotních kategoriích. Vzhledem k většímu prostoru a velké řadě dosud neoceněných činoherních legend dostanou v činoherní kategorii celoživotní Thálii hned tři herci a tři herečky. V kategorii baletu, muzikálu a opery to bude standardně po jedné sošce. „Uděláme z toho velký svátek české kultury,“ slíbil Kepka.

Celoživotní ocenění nově dostane i umělec v oboru loutkoherectví a v oboru alternativní divadlo. V dalších cenách odtajnil Kepka jména už nyní: Cenu pro činoherního umělce do 33 let převezme Denisa Barešová, cenu za šíření divadelního umění v televizi dostane Jaroslav Someš. Cena České akademie divadelníků pak poputuje k Janu Kačerovi.

Pořadatelé počítají s ceremoniálem v Národním divadle 9. října, záležet ovšem bude na aktuální situaci a v tu dobu platících omezeních. Večerem by měl opět provádět Václav Moravec stejně jako v roce 2019. Loni se Ceny Thálie předávaly pouze formou online přenosu.