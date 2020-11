Poprvé mimo zlatou kapličku. Ceny Thálie se letos předávají na dálku

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Diváci uvidí minireportáže s držiteli cen za celoživotní dílo, kteří již jsou známi, nebo přímé vstupy s předáváním cen dalším laureátům.

Herecká asociace 2. listopadu zveřejnila nominace, Thálii mají šanci získat více než tři desítky jevištních umělců z divadla, opery, muzikálu a tance. Oznámila také, že ceny za celoživotní dílo získají v činohře Hana Bauerová a Josef Abrhám, Jan Malík za operu, tanečnice Aneta Voleská a muzikálová herečka Hana Talpová. Kromě vítězů jednotlivých kategorií pořadatelé 14. listopadu oznámí tři ceny jako překvapení, řekl Kepka.

Česká akademie divadelníků udělí svou cenu za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, loni ji jako první dostal Zdeněk Svěrák. Pořadatelé oznámí i držitele ceny za propagaci divadelního umění v televizi a ceny pro umělce do 33 let.

Prezident pořádající Herecké asociace Ondřej Kepka zmínil, že pokud by o to pořadatelé usilovali, bylo by možné i v době platných protikoronavirových opatření večer v Národním divadle bez diváků uspořádat. „Myslíme si ale, že doba není vhodná pro podobné akce. Přišlo nám to nevhodné, nechceme působit, jako bychom neměli jiné starosti než si předávat ceny. Mohlo by to vzbuzovat reakce, které bychom nechtěli,“ uvedl, proč dostal přednost online program.

Pokud se příští rok bude moci ceremoniál uskutečnit, plánuje asociace, že by letošní laureáti předávali ceny těm příštím – aby také oni mohli zažít chvíli při ceremoniálu na první české scéně.

Ceny se udílejí nikoli za výkony v uplynulém kalendářním roce, ale za výkony v uplynulé divadelní sezoně. Tu zčásti zasáhla již opatření proti koronaviru, ale porotci se shodují, že loňský divadelní podzim byl na premiéry bohatý a měli z čeho vybírat. Další inscenace zhlédli ze záznamů, některá díla ale přesunuli do hodnocení v příštím ročníku.