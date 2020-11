Thálie odhalily nominace. Celoživotní cenu si odnese Abrhám a Bauerová

Ač obvykle patří k vrcholným momentům slavnostního večera, jsou vzhledem k nezvyklé letošní situaci jména laureátů cen za celoživotní mistrovství známa už nyní. „Kdyby se měla osobnost Josefa Abrháma charakterizovat jediným slovem, byl by to asi výraz ‚solitér‘. Po stránce lidské i herecké,“ uvedla porota rozhodnutí ocenit v činoherní kategorii legendárního herce.

„Jde o umělce, který si přísně střeží svůj osobní život a nevydává ho veřejnosti všanc. Jde o herce, který střídmě, až úsporně pracuje s vnějšími výrazovými prostředky a vyniká vnitřní noblesou, působivou v rolích dramatických a účinně „shazovanou“ v postavách komických. Jde o člověka, z nějž je cítit velká pokora k tvůrčí cestě, pro kterou se rozhodl,“ píší ještě k Josefu Abrhámovi.

V oboru činohra se nově udělují ceny dvě. Za herečky si ji odnese legenda jihočeské scény Hana Bauerová. „Letos je tomu neuvěřitelných sedmdesát let, co tehdejší ředitel Jihočeského divadla v Českých Budějovicích Rudolf Kulhánek angažoval do svého činoherního souboru půl absolventského ročníku z pražské AMU. Mezi tyto nové akvizice patřila také Hana Bauerová. Někteří z oněch kandrdasů pobyli na své první štaci jen krátce, jiní déle – Hana Bauerová zůstala divadelní budově na břehu Malše věrná jednou provždy,“ uvádí text k ocenění pražské rodačky.

V kategorii muzikál si celoživotní cenu odnese osobnost karlínského divadla Hana Talpová, za balet ji dostane dlouholetá členka souboru Národního divadla Aneta Voleská a v opeře pak liberecká tenorová ikona Jan Malík.

Výsledky ostatních cen budou vyhlášeny 14. listopadu, kvůli epidemii koronaviru nahradí tradiční slavnostní předávání cen v budově Národního divadla vyhlášení přes online stream. Asociace ceny nově udílí za výkony během divadelní sezony, nikoli roku, jak tomu bylo dříve. Ocenění tak bude za období červen 2019 až červen 2020.

V letošním ročníku bude také podruhé udělena Cena České akademie divadelníků za mimořádný přínos českému divadelnímu umění. Také bude udělena Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi a Cena pro mladého umělce či umělkyni do 33 let v oboru činohry.

Ceny Thálie udílí Herecká asociace od roku 1993 za nejlepší divadelní herecké výkony. Ocenění je pojmenováno po múze komedie Thálii. Jevištní výkony se hodnotí ve čtyřech tradičních oborech činohra, opera, muzikál, opereta a jiné hudebně-dramatické žánry a balet, tanec a pohybové divadlo. V každém oboru se hodnotí mužský a ženský výkon zvlášť.

Od loňska přibylo udílení ceny za mimořádný jevištní výkon v oboru alternativního a loutkového divadla.