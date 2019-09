Thálie se vrací v novém hávu. Šanci na cenu má Cina, Dyk i Rašilov

Činohra ženy

Pavla Gajdošíková (Maryša, Divadlo Petra Bezruče)

Lucie Trmíková (Soukromé rozhovory, Divadelní spolek Jedl)

Klára Vojtková (Kříž u potoka, Slovácké divadlo Uherské Hradiště)

Činohra muži

Viktor Dvořák (Andělé v Americe, ABC)

Saša Rašilov (Faust, Národní divadlo)

Tomáš Šulaj (Kříž u potoka, Slovácké divadlo)

Alterna

Miřenka Čechová (Miss AmeriKa, SpitFire Company)

Milan Hajn (Bílý tesák, Divadlo DRAK)

Miloslav König (Nepřítel lidu, Lachende Bestien)

Martin Pechlát (Zjevení pudla, Studio Rote)

Lucie Trmíková (Médeia, Divadelní spolek Jedl)

Muzikál ženy

Michaela Gemrotová (Evita, Jihočeské divadlo)

Martina Šnytová (Děj se co děj (Anything Goes), Národní divadlo moravskoslezské)

Stanislava Topinková Fořtová (Sweeney Todd, Divadlo J.K.Tyla)

Muzikál muži

Jan Cina (Malý princ, Studio DVA)

Vojtěch Dyk (Legenda jménem Holmes, Hudební divadlo Karlín)

Jozef Hruškoci (Sweeney Todd, Divadlo J.K.Tyla)

Tanec ženy

Julie De Meulemeester (Klíče odnikud, Jihočeské divadlo)

Alina Nanu (Marná opatrnost, Národní divadlo)

Shino Sakurado (Nebezpečné známosti, Národní divadlo moravskoslezské)

Tanec muži

Gaëtan Pires (Zkrocení zlé ženy, Divadlo J. K. Tyla)

Matěj Šust (Marná opatrnost,Národní divadlo)

Dominik Vodička (Kytice, Pražský komorní balet)