Nejlepší herec, herečka i celé divadlo. Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí

Tomáš Šťástka
  21:30
Hned tři ceny přisoudili divadelní kritici pražskému Divadlu Na zábradlí, bodovalo v kategoriích nejlepší herečka (Magdaléna Sidonová), nejlepší herec (Miloslav König) a nejlepší divadlo. Už 34. ročník Cen divadelní kritiky, které přímo navazují na Ceny Alfréda Radoka a které pořádá časopis Svět a divadlo, vyhlásili v neděli večer pražské Komedii.
Magdaléna Sidonová a Miloslav König v divadelní adaptaci Paní Dallowayové

Magdaléna Sidonová a Miloslav König v divadelní adaptaci Paní Dallowayové

Michal Bednář, Anna Kameníková, Miloslav König a Simona Lewandowska v...
Ivan Trojan v dejvické inscenaci Krkavců
Václav Vašák a Magdaléna Sidonová v divadelní adaptaci Paní Dallowayové
Záběr z představení Můj boj. Zamilovaný muž
Silnou minulou sezonu pražského Divadla Na zábradlí korunovaly právě vyhlášené Ceny divadelní kritiky. Oblíbená scéna se slavnou historií se totiž opět stala divadlem roku.

RECENZE: Květiny obstarám sama. Nadčasová Paní Dallowayová na Zábradlí

Cenu pro nejlepší herečku si odnesla jeho členka Magdaléna Sidonová za hlavní roli ve vydařené inscenaci Paní Dallowayová. Ocenění pro nejlepšího herce pak putovalo taktéž do tohoto souboru, konkrétně Miloslavu Königovi, který zaujal jako Karl Ove v kusu Můj boj. Zamilovaný muž, tedy divadelním zpracování druhého dílu knižní ságy Karla Oveho Knausgårda.

Úspěch Zábradlí tak dal velice vzdáleně vzpomenout na jedenáct let starý triumf, kdy scéna v tehdy restaurovaných Cenách divadelní kritiky brala za rok 2014 úplně vše. V tomto kontextu je důležité podotknout, že vedení divadla zůstává v podstatě totožné a svou nastavenou laťku udržuje už třináctou sezonu.

Nejlepší byl Velvet Havel. Zábradlí pobralo v cenách kritiky úplně vše

Cena pro inscenaci roku nicméně tentokrát putovala do jiné cenami ověnčené scény, kritici jako nejlepší počin loňského roku označili Krkavce, které v Dejvickém divadle nazkoušel Jan Frič. Byla to dosud poslední premiéra v původních prostorách divadla, které se nyní rekonstruují.

Nejlepší poprvé uvedenou českou hru roku, Slučitelné díly, napsal Tomáš Ráliš; sám si ji zinscenoval ve Studiu Beseda královéhradeckého Klicperova divadla.

RECENZE: Dejvičtí hrají o finanční gramotnosti a je to strhující podívaná

Scénografii roku kritici přisoudili Dominiku Migačovi, Martě Hermannové a Janu Pichlerovi za práci na loutkovém a multimedálním počinu Soudružky a kroužky v pražském Alfredu ve dvoře. Nejlepší hudbu vytvořil Petr Hora pro Předřeč šelmy, která vznikla ve spolupráci Boca Loca Lab a Orchestru Berg. Talentem roku se stala herečka Klára Ondrůšková působící v Uherském Hradišti a Brně.

V Cenách divadelní kritiky tentokrát hlasovalo 69 kritiků a kritiček. Pořadatelé je předali v rámci slavnostního večera v pražském divadle Komedie. Výtvarnou podobu cen připravila Marie Štumpfová. Ceny dlouhodobě zaštiťuje odborný časopis Svět a divadlo.

Ceny divadelní kritiky za rok 2025

NEJLEPŠÍ INSCENACE ROKU: HENRY BECQUE: KRKAVCI
(překlad Gustav Francl, úprava Marta Ljubková a Jan Frič, režie J. Frič, dramaturgie M. Ljubková, scéna Dragan Stojčevski, kostýmy Marek Cpin, hudba Jakub Kudláč, sound design David Herzig, Dejvické divadlo, 10. 3. 2025)

ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU: MAGDALÉNA SIDONOVÁ jako Clarissa Dallowayová
(Woolfová: Paní Dallowayová, režie Anna Klimešová, Divadlo Na zábradlí)

MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU: MILOSLAV KÖNIG jako Karl Ove
(Knausgård: Můj boj. Zamilovaný muž, režie Jan Mikulášek, Divadlo Na zábradlí)

DIVADLO ROKU: DIVADLO NA ZÁBRADLÍ

NEJLEPŠÍ POPRVÉ UVEDENÁ ČESKÁ HRA ROKU: TOMÁŠ RÁLIŠ: SLUČITELNÉ DÍLY
(v dramaturgii Martina Satoranského a režii autora uvedlo Klicperovo divadlo Hradec Králové)

SCÉNOGRAFIE ROKU: DOMINIK MIGAČ, MARTA HERMANNOVÁ A JAN PICHLER
(Soudružky s kroužky, tvůrčí tým D. Migač, M. Hermannová a J. Pichler)

HUDBA ROKU: PETR HORA
(Hora, Adámek Austerlitz: Předřeč šelmy, režie Jiří Adámek Austerlitz, Boca Loca Lab a Orchestr BERG)

TALENT ROKU: KLÁRA ONDRŮŠKOVÁ (herečka)

Pozn.: V neoceňované kategorii „největší zážitek ze zahraničního divadla“ se na prvním místě v anketě umístila inscenace AN-KI, souboru Cia. Ortiga v režii Ingrid Codiny a Guillema Geronése, kterou uvedly festivaly Regiony Hradec Králové a Loutkářská Chrudim.

Zemřel legendární Chuck Norris, připomeňte si jeho slavné role

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

Hororová cesta ke šlechetnosti. Foglarův Přístav volá je klíčový k poznání jeho knih

Premium
Jiří, hrdina Přístavu volá, je svým kamarádem Láďou naprosto fascinován....

První vydaná kniha Jaroslava Foglara Přístav volá vyšla v roce 1934, tedy v době, kdy už měl za sebou sešitově vydávané Hochy od Bobří řeky a Boj o první místo. Psal ji narychlo, podobně jako celou...

22. března 2026

RECENZE: Jako by byli posledními lidmi. Film Při zemi láká působivými záběry

60 %
Z filmu Při zemi

On by se dal nazvat básníkem, ona vyšetřovatelkou; on zachraňuje krajinu, ona ptáky. Pojí je oddanost přírodě, jíž podřídili svůj životní styl, a teď i dokument Při zemi, který natočil Tomáš Elšík.

22. března 2026  17:24

S texty o covidu mě Michal Horáček poslal kamsi, vzpomíná Ondřej Ruml

Premium
Zpěvák Ondřej Ruml

Zpěvák Ondřej Ruml se odhodlal vykročit se své „komfortní“ jazzové zóny a na nové desce Vždycky to tu bylo se ve spolupráci s producentem Igorem Ochepovským představuje v nové hudební poloze,...

22. března 2026

Pohyb a transformace. Do Prahy přijedou zakladatelé elektronické hudby Kraftwerk

Kraftwerk, Metronome Festival (Praha, 22. června 2019)

Vizionářští průkopníci elektronické hudby, německá kapela Kraftwerk, přijede 15. července koncertovat do pražského Fora Karlín. Představí unikátní audiovizuální show spojující hudbu, digitální...

22. března 2026  9:46

Víra v heavy metal. Podívejte se na trailer dokumentu o kapele Iron Maiden

Bruce Dickinson, zpěvák Iron Maiden, na koncertě v Letňanech (31. května 2025,...

Fandové britské heavy metalové legendy Iron Maiden se počínaje 14. květnem mohou vydat do kina na celovečerní dokument Iron Maiden: Burning Ambition mapující její kariéru. A jako předkrm je tu první...

21. března 2026  16:07

RECENZE: Jejich starosti na moji hlavu, říká si divák Pádu domu Kollerů. Tedy Kocábů

60 % Premium
David Matásek a Božidara Turzonovová v seriálu Pád domu Kollerů (2026)

Jasným lákadlem pro diváky seriálu Pád rodu Kollerů je známý fakt, že za ním stojí reálný dům rodu Kocábů. Hudebníkova dcera Natálie Kocábová ve scénáři využila vlastní zážitky z bouřlivého...

21. března 2026

Zemřel Nicholas Brendon z kultovního seriálu Buffy, přemožitelka upírů

Clare Kramerová a Nicholas Brendon na festivalu Wizard World Big Apple Comic...

Ve věku 54 let zemřel americký herec Nicholas Brendon známý díky hlavní roli v kultovním televizním seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Potvrdila to rodina herce, která dodala, že „zemřel ve spánku...

21. března 2026  11:57

Důležitá je autentičnost, reaguje Žižka na otázku ohledně bizarností na Eurovizi

Daniel Žižka

Ještě začátkem roku jej znal jen málokdo, nyní už je docela v povědomí a v květnu se o něm bude mluvit dost a dost. Český zpěvák a herec Daniel Žižka nás letos bude reprezentovat na Eurovizi s písní...

21. března 2026  10:08

TELEVIZIONÁŘ: Lisa Kudrowová z Přátel zkouší už potřetí Návrat na výsluní

Lisa Kudrowová v seriálu Na výsluní

Třetí řada komediálního seriálu Návrat na výsluní, kterou od neděle nasadí streamovací služba HBO Max, vrací na scénu taktéž stejnou herečku v hlavní roli.

21. března 2026  8:42

Norrise ocenil Stallone i další akční mistři. Děda naslouchal, vzpomíná vnučka

Chuck Norris a Gena Norrisová

Jak jinak vzdát hold Chucku Norrisovi, který se dočkal tolika anekdot o sobě samém, než s humorem. Jeho vnučka Greta ovšem jedním dechem připomíná, že dědeček sice dokázal napočítat do nekonečna, a...

20. března 2026  17:13,  aktualizováno  20:38

Ještě loni plánoval Chuck Norris dorazit do Prahy. Promotér prozradil, proč akci odřekl

Legendární americký herec Chuck Norris (2016)

Chybělo málo a právě zesnulý legendární herec a mistr bojových umění Chuck Norris se mohl minulý rok setkat s českými fanoušky. Na hvězdu akčních filmů vzpomněl režisér a promotér Petr Větrovský,...

20. března 2026  16:47

