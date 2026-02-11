Cenu divadelních kritiků za inscenaci roku mohou získat dvě pražská divadla

  15:30
Cenu divadelní kritiky za inscenaci roku 2025 mohou získat dvě pražská divadla. Konkrétně jde o Divadlo Na zábradlí a Dejvické divadlo. Vyplynulo to z ankety mezi 69 kritiky, kterou uspořádal časopis Svět a divadlo jako pořadatel ocenění. Ceny při 34. ročníku udělí organizátoři 22. března v pražském Divadle Komedie.
Miloslav König, Dita Kaplanová a Simona Lewandovska v představení Můj boj.

Miloslav König, Dita Kaplanová a Simona Lewandovska v představení Můj boj. Zamilovaný muž | foto: KIVA

Ivan Trojan, Antonie Martinec Formanová, Anna Fialová, Klára Melíšková, Tomáš...
Magdaléna Sidonová a Miloslav König v divadelní adaptaci Paní Dallowayové
Ivan Trojan v dejvické inscenaci Krkavců
Záběr z představení Můj boj. Zamilovaný muž
Pražské Divadlo Na zábradlí může cenu za loňskou inscenaci získat buď za adaptaci románu Virginie Woolfové Paní Dallowayová, nebo za „Můj boj. Zamilovaný muž“ na motivy díla norského spisovatele Karla Oveho Knausgaarda. Třetí nominaci získalo Dejvické divadlo za Krkavce, kterého napsal francouzský spisovatel a dramatik Henry Becque.

Jednou z finálových uchazeček o cenu za ženský herecký výkon se stala Pavlína Hejcmanová za roli Blanche v Tramvaji do stanice touha Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Jejími soupeřkami jsou Alexandra Palatínusová z ostravského Divadla Petra Bezruče za Vandu v inscenaci Pozdě příchozí a Magdaléna Sidonová za Paní Dallowayovou v Divadle Na Zábradlí. Sidonová už uspěla v nové anketě Radosti života pořádané serverem divadelni.net.

RECENZE: Je vám třicet čtyřicet a máte děti? Zajděte si na Zábradlí na Můj boj

Za to, jak ztvárnil postavu Karla Oveho v inscenaci „Můj boj. Zamilovaný muž“, má finálovou nominaci za mužský herecký výkon Miloslav König. Kritici také nominovali už loňskou Thálií ověnčeného Petra Panzenbergera za Romana v Perníkáři Studia G v Ostravě. Cenu může získat i představitel Borise Berezovského Tomáš Šulaj ve Vlastencích Národního divadla Brno.

Titul Divadlo roku 2025 může získat buď Divadlo Na zábradlí, Divadlo Petra Bezruče v Ostravě, anebo Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. O cenu za nejlepší poprvé uvedenou hru se ucházejí Privatizace Národního divadla Praha, Mešita Národního divadla Brno a Slučitelné díly Klicperova divadla v Hradci Králové.

RECENZE: Dejvičtí hrají o finanční gramotnosti a je to strhující podívaná

Za scénografii mohou získat cenu tvůrci výpravy představení Karavana souboru Pomezí, tvůrčí tým loutkové a multimediální inscenace Soudružky s kroužky, anebo Krvavé svatby Národního divadla moravskoslezského.

Za scénickou hudbu roku 2025 mají nominace Ivan Archer (Pozdě přichází, Národní divadlo moravskoslezské), David Hlaváč (Herkules, Jihočeské divadlo) a Petr Hora (Předřeč šelmy v podání souboru Boca Loca Lab a Orchestru Berg).

Talentem roku se může stát režisér a autor Eliáš Gaydečka, anebo jedna z dvojice hereček Karolína Knězů a Klára Ondrůšková.

„V neoceňované kategorii největší zážitek ze zahraničního divadla se na prvním místě v anketě umístila inscenace AN-KI souboru Cia. Ortiga v režii Ingrid Codinové a Guillema Geronése, kterou uvedly festivaly Regiony Hradec Králové a Loutkářská Chrudim,“ doplnil šéfredaktor časopisu Svět a divadlo Jakub Škorpil.

Inscenací roku 2024 kritici určili činohru Wernisch v podání Národního divadla Praha a divadelního spolku JEDL.

Cenu divadelních kritiků za inscenaci roku mohou získat dvě pražská divadla

Miloslav König, Dita Kaplanová a Simona Lewandovska v představení Můj boj.

11. února 2026  15:30

