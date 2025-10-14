RECENZE: Vypelichaný svůdník. Táborský hraje Casanovu nad duchcovským hrobem
Stáří, samota, pocit neuznání. Tím vším podle německého dramatika Karla Gassauera trpěl Giacomo Casanova ve svém azylu na zámku Duchcov. Světoběžníka a symbol sukničkářství totiž využil pro svou hru „Casanova na duchcovském zámku“, ve které zapletl osudy dvou zcela odlišných lidí. Po názvem „Casanova a Žofie K.“ ji od jara hraje pražské Divadlo Palace v režii Jany Kališové.
Na scéně u Václavského náměstí se tedy na život Casanovy podívali úplně jiným způsobem, než tak učinil v pražském Rokoku Spolek JEDL s Martinem Pechlátem v ústřední roli. Zatímco v Rokoku se tým okolo Jana Nebeského a Lucie Trmíkové pokusil rozebrat slavnou postavu až do jeho nitra, v Palace posloužila historická osobnost jako základ pro snadno srozumitelnou činohru.
|
RECENZE: Za každou ženu ovoce na kordu. Pechlát září jako Casanova
Roli slavného svůdníka, který však nyní na své bohatýrské časy už jen útrpně vzpomíná, si zde zahrál osvědčený Miroslav Táborský. Jeho hrdina polehává na kavalci, stěžuje si na zdejší nekvalitní víno a hlavně na intriky, které proti němu správci zdejšího panství splétají.
Jediným, koho ve své místnosti snese, je o generaci mladší služebná Žofie, prostá Češka z okolí Litvínova v podání Kateřiny Holánové. Právě ona ale zapšklému muži projeví trochu citu, i když spíše mateřského, pečovatelského než milostného. Casanovu to však vzpruží: konečně zas má komu vyprávět své milostné eskapády, konečně se zas má před kým chlubit svým dávno vypelichaným peřím, konečně má pro koho žít. A konečně po jeho boku usedl někdo, kdo naslouchá předčítání jeho právě vznikající autobiografie. I když u toho občas zachrápe.
Casanova a Žofie K.
Divadlo Palace
premiéra 28. května 2025
režie: Jana Kališová
hrají: Miroslav Táborský, Kateřina Holánová
Ti dva se pochopitelně časem sblíží ještě více a vznikne mezi nimi vzácné a specifické pouto. Jasně a lineárně vystavěná Gassauerova hra nabízí dvě výrazné role a jejich hercům šanci, jak se předvést. Táborskému s Holánovou se to daří skvěle. Herecká dvojice na sebe dobře slyší a okamžitě diváky vtáhne do situace. Když se zdá, že v záběru dojde mezi postavami k těsnějšímu sblížení, divadlem se až překvapivě nese tetelivé, málem až erotické napětí.
I to je důkaz, jak díky citlivé režii a skvělým výkonům lze ze zdánlivě jednoduchého příběhu udělat působivé divadlo.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-15 %Získat slevu
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
Tipy z televizního programu
Recenze: OKTOPUS 2 65 %, Železná lady 70 %, Hádkovi 50 %, Muž z oceli 60 %, Tahle země není pro starý 80 %, Modré stíny 60 %, Babygirl 50 %, Mamas & Papas 80 %, Zločin na dobré cestě 55 %, 3Bobule 40 %, Čistá duše 70 %, Oppenheimer 75 %, Lynč 55 %, Venom: Poslední tanec 30 %
Klíčová slova: Tomáš Šebek, Polabí, Hell’s Kitchen, Ano, šéfe!
Bojkotujte Knihobot, je to lichva, zuří Špitálníková. Ceny tvoří AI, hájí se e-shop
Koreanistka a spisovatelka Nina Špitálníková na svém Instagramu vyzvala k bojkotu internetového antikvariátu Knihobot. Vadí jí například pracovní podmínky, za kterých brigádníci ve skladech pracují,...
Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let
Ve věku 79 let zemřela americká herečka Diane Keatonová, která v roce 1978 dostala Oscara za roli Annie Hallové ve stejnojmenném filmu režiséra Woodyho Allena. Podle agentur to v sobotu sdělil mluvčí...
Mistře, to jsem netušila, jaké jste prase! Hugo Haas byl králem večírků i orgií
Jeho život byl jako mince – z jedné strany lesk a sláva, z té druhé nejisté živobytí a boj o holý život. Hugo Haas měl mimořádný talent, herecky byl o generaci napřed a ve 30. letech jeho hvězda...
Terminátor T-1000 konečně „dopadl“ Sáru Connorovou. Herci nadchli fotkou
Terminátor T-1000 konečně dopadl Sáru Connorovou. Dvě z hlavních postav kultovního filmu Terminátor 2: Soudný den, resp. jejich představitelé, se po 34 letech potkali, ze setkání vznikla společná...
Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...
RECENZE: Vypelichaný svůdník. Táborský hraje Casanovu nad duchcovským hrobem
Miroslav Táborský společně s Kateřinou Holánovou v pražském Divadle Palace divákům nabídli pohled na poslední etapu života svůdníka Giacoma Casanovy. I díky jejich souhře vzniklo příjemné a...
Žongluje ústy s pingpongovými míčky. Pro někoho nechutnost, přiznává performerka
Letní Letná sice už dávno sbalila svá šapitó, ovšem někteří návštěvníci stále vzpomínají na letošní premiéry. Jedné z nich se chopila tanečnice a mimka Michaela Stará se svým tanečně-divadelním...
RECENZE: 40 let pod vobraz. Fotokniha Tří sester se čte jako zábavný román
Nebýt pevné kapelnické ruky baskytaristy Tomáše Doležala, řečeného Ing. Magor, možná bychom si dnes kapelu Tři sestry pamatovali jen jako prachem zapadané jméno odněkud z počátku devadesátých let. A...
Svoboda bez hranic dětem nesvědčí, chybí nám dril, říká armádní psycholožka
Bývalá hlavní armádní psycholožka Helena Sováková v knižním rozhovoru „Plukovnice lidských duší“ otevřeně promluvila o oznamování úmrtí rodinám, psychické odolnosti i o tom, proč svoboda bez...
Pejsek a kočička mají nové příběhy. V roli vypravěče střídá Karla Högera Marek Eben
Příběhy O pejskovi a kočičce se dočkaly pokračování. Od původní knižní předlohy po animovaný seriál, které se divákům všily do paměti jako zdobení na noční košilce, uplynulo téměř sto let. Znovu se s...
RECENZE: Plyšáci i milostné rodeo. Ve Vídni prodali nevěstu do cirkusu
Ve Vídeňské státní opeře se hraje Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany. Na repertoár se vrátila po více než 30 letech pod taktovkou českého dirigenta Tomáše Hanuse a v nové jevištní podobě. Je to...
Konec legendy? MTV v Evropě po 38 letech končí s hudbou, zaměří se na reality show
Nejslavnější hudební televize MTV uzavře pět svých hudebních kanálů. Zůstane jen jediný kanál MTV HD, který ovšem už delší dobu nefunguje jako hudební televize, ale vysílá reality show. Důvodem jsou...
Smrt Spotify! Hnutí vyzývá umělce i fanoušky k bojkotu streamovací služby
Hudebníci mnoho let kritizují streamovací služby především kvůli špatným odměnám. Nyní vznikla nová vlna kritiky, která vyzývá umělce i fanoušky k bojkotu Spotify, protože ničí hudební průmysl a mění...
RECENZE: Chytla mě za hlemýždě. Rybičky 48 vytahují humory stylu Maxim Turbulenc
Kdyby členové Rybiček 48 kolem nové desky nedělali humbuk typu „je to nejtvrdší, nejrychlejší a nejvtipnější deska, jaká kdy byla vydána“ a neoznačovali BigBýt jako „epochální počin“, dalo by se to...
Jóga a zázvorový čaj. Další hvězdou jubilejního Metronome Prague bude Sting
O finále jubilejního desátého ročníku Metronome Prague se postará zpěvák, skladatel a baskytarista Sting. V Letňanech bývalý frontman kapely The Police a držitel sedmnácti cen Grammy vystoupí v...
Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová, za překlad Charvátová
Státní cenu za literaturu za celoživotní dílo v neděli obdržela Zdena Salivarová Škvorecká, která letos 25. srpna zemřela ve věku 91 let v Kanadě. Cena u spoluzakladatelky nakladatelství Sixty-Eight...
Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...