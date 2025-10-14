RECENZE: Vypelichaný svůdník. Táborský hraje Casanovu nad duchcovským hrobem

Miroslav Táborský společně s Kateřinou Holánovou v pražském Divadle Palace divákům nabídli pohled na poslední etapu života svůdníka Giacoma Casanovy. I díky jejich souhře vzniklo příjemné a srozumitelné divadlo pro každého.
Miroslav Táborský a Kateřina Holánová v představení Casanova a Žofie K. | foto: Zbyněk Hozák, Divadlo Palace

Stáří, samota, pocit neuznání. Tím vším podle německého dramatika Karla Gassauera trpěl Giacomo Casanova ve svém azylu na zámku Duchcov. Světoběžníka a symbol sukničkářství totiž využil pro svou hru „Casanova na duchcovském zámku“, ve které zapletl osudy dvou zcela odlišných lidí. Po názvem „Casanova a Žofie K.“ ji od jara hraje pražské Divadlo Palace v režii Jany Kališové.

Na scéně u Václavského náměstí se tedy na život Casanovy podívali úplně jiným způsobem, než tak učinil v pražském Rokoku Spolek JEDL s Martinem Pechlátem v ústřední roli. Zatímco v Rokoku se tým okolo Jana Nebeského a Lucie Trmíkové pokusil rozebrat slavnou postavu až do jeho nitra, v Palace posloužila historická osobnost jako základ pro snadno srozumitelnou činohru.

RECENZE: Za každou ženu ovoce na kordu. Pechlát září jako Casanova

Roli slavného svůdníka, který však nyní na své bohatýrské časy už jen útrpně vzpomíná, si zde zahrál osvědčený Miroslav Táborský. Jeho hrdina polehává na kavalci, stěžuje si na zdejší nekvalitní víno a hlavně na intriky, které proti němu správci zdejšího panství splétají.

Jediným, koho ve své místnosti snese, je o generaci mladší služebná Žofie, prostá Češka z okolí Litvínova v podání Kateřiny Holánové. Právě ona ale zapšklému muži projeví trochu citu, i když spíše mateřského, pečovatelského než milostného. Casanovu to však vzpruží: konečně zas má komu vyprávět své milostné eskapády, konečně se zas má před kým chlubit svým dávno vypelichaným peřím, konečně má pro koho žít. A konečně po jeho boku usedl někdo, kdo naslouchá předčítání jeho právě vznikající autobiografie. I když u toho občas zachrápe.

Casanova a Žofie K.

75 %

Divadlo Palace

premiéra 28. května 2025

režie: Jana Kališová

hrají: Miroslav Táborský, Kateřina Holánová

Ti dva se pochopitelně časem sblíží ještě více a vznikne mezi nimi vzácné a specifické pouto. Jasně a lineárně vystavěná Gassauerova hra nabízí dvě výrazné role a jejich hercům šanci, jak se předvést. Táborskému s Holánovou se to daří skvěle. Herecká dvojice na sebe dobře slyší a okamžitě diváky vtáhne do situace. Když se zdá, že v záběru dojde mezi postavami k těsnějšímu sblížení, divadlem se až překvapivě nese tetelivé, málem až erotické napětí.

I to je důkaz, jak díky citlivé režii a skvělým výkonům lze ze zdánlivě jednoduchého příběhu udělat působivé divadlo.

