Na Štvanici lze v adaptačním táboře strávit celou noc s mimozemšťany

Blížící se Pražské Quadriennale letos slibuje hodně neobvyklý zážitek. Ve spolupráci dvou malých pražských souborů (Tygr v tísni a Divadlo Letí) a Jihočeského divadla vyrostlo v bezprostřední blízkosti Vily Štvanice kontejnerové městečko, tedy konkrétně adaptační tábor pro mimozemské uprchlíky.

To je základní situace sedmihodinového představení CAMPQ, které lze na Štvanici od 8. června navštívit po tři večery, v září se nezvyklý projekt přesune na dva termíny do Českých Budějovic k Dlouhému mostu. Novinka spadá do žánru imerzivního divadla, kde je divák součástí děje a který u nás proslavil zejména projekt Pomezí.

„CAMPQ je oproti Pomezí outdoorová záležitost, odehrává se na velké ploše mezi Vilou Štvanice a elektrárnou,“ srovnává režisérka a autorka kusu Martina Schlegelová. Adaptační tábor pro mimozemšťany skýtá i mnoho zastřešených prostor, takže v případě nepřízně počasí nebude nutné nic rušit.

„Příběh se bude vyvíjet paralelně na několika místech tábora, divák tedy nikdy neuvidí úplně vše. Nicméně je na něm, zda bude sledovat dění v jednom ze čtyř mimozemských kmenů, nebo se bude volně pohybovat. Příběh je ale vytvořený tak, že by všichni měli zažít nějaký začátek, prostředek a konec,“ slibuje autorka. „Pak jsou diváci, které příběh tolik nezajímá a jde jim více o interakci, o pocit, že tráví čas v paralelním prostoru,“ dodává. „Rozhodně si nemyslím, že by se diváci nudili. Je tam toho hodně,“ ujišťuje režisérka, která novinku mimo jiné chystá i spolu s Ivem Kristiánem Kubákem, který před lety na Štvanici zaujal imerzivním Golemem.



V představení vystupuje sedmdesát performerů představujících různé mimozemské národy shromážděné ve sběrném táboře. „Když budou diváci unavení, najdou několik míst, kde si mohou koupit občerstvení, bude připravena i odpočinková zóna,“ pokračuje Schlegelová.

CAMPQ je oficiálním českým pavilonem Quadriennale, vytváří jej devět výtvarníků, light i sound designér. „Přes den to bude fungovat jako výstava, český pavilon. V noci se třikrát promění v imerzivní inscenaci,“ vysvětluje režisérka, která je zároveň uměleckou šéfkou Divadla Letí i Jihočeského divadla a která si od tři roky chystaného projektu CAMPQ slibuje mimo jiné i rozvoj spolupráce českobudějovické scény s dalšími soubory.

Samotné Quadriennale jinak sídlí na Výstavišti, zde bude mít CAMPQ svůj vstupní terminál. Odtud bude zájemce na Štvanici vozit speciální autobus. Je ovšem možné i navštívit pouze samotné představení na ostrově.