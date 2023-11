Poprava, vetřelci i bodající narvalí kel. Country opera slibuje neviděné

Katastrofální bouře, neposkvrněné početí, vražda, milostný trojúhelník, falešná poprava, narození, invaze vetřelců, únos. To vše prý nabídne speciální host Národního divadla v rámci vrcholícího festivalu Pražské křižovatky. „A celé to samozřejmě neskončí, aniž by někdo byl nabodnut na narvalí kel,“ slibují organizátoři.

Jedná se o country operu nazvanou „Burt Turrido. An Opera“ amerického souboru Nature Theater of Oklahoma. Pořadatelé vedle nezvyklé hudební složky slibují i jistou porci humoru. Představení newyorských divadelníků bude k vidění 16. a 17. listopadu od 18:30 na Nové scéně Národního divadla.

„Jsou to všechno tvůrci, kteří zkoumají jak být spolu, jak žít dohromady jako společnost, jak si vzájemně více porozumět,“ komentovala celkovou letošní nabídku končícího festivalu Pražské křižovatky dramaturgyně první scény Nina Jacques. Tématem letošního ročníku už zavedené přehlídky byla problematika identity a reprezentace.

„Pro festival je důležité, aby inscenace byly jedinečné i v tom, jaké používají divadelní prostředky, jakým způsobem tvůrci pracují s novými technologiemi. Zajímají nás tvůrci, kteří hledají, ptají se po smyslu života a nespokojují se s tím, co už o světě víme,“ dodává ještě dramaturgyně.