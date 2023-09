RECENZE: Ebeni zpívají o stesku na turné a „Ramštajnovi“ s nobelovkou

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Bratři Ebenové

Lze v písni na melodii menuetu v odpovídajících, dobu barokní evokujících aranžmá zpívat slovo exkrement, aniž to působí nepatřičně? Ebeni, respektive skladatel a textař Marek dokazuje, že ano.

Řečená písnička se jmenuje Menuet a výkal, o němž je v ní řeč, se týká Ebenových jezevčíka, který se objevuje i ve skladbě Procházka. V prvně jmenované Marek Eben líčí, jak slastný život u nich němá tvář má, v druhé mu procházka se psem slouží jako odrazový můstek k textu postavenému na řetězení událostí, k nimž by za určitých okolností mohlo dojít, kdyby...

Jak to u písniček bratrů Ebenů bývá, slova stojí v jednom šiku s hudbou. Jde o zhudebněné mikropříběhy, črty, nálady a zhusta v nich probleskuje Markův světonázor a pohled na okolní svět. Například ve Vánoční, v níž se ohrazuje proti do našich končin importovaným Santa Clausovi a Dědovi Mrázovi, či v Bez komentáře, kde se pozastavuje nad neochotou státních činitelů a úředníků se k čemukoliv vyjadřovat, nebo v závěrečné bilanční Hezké to bylo, kterou by si bylo možné vykládat i tak, že se její autor pozvolna loučí s uměleckou kariérou.

V jiných skladbách je Marek Eben pozorovatelem a jakoby věčně udiveným glosátorem, jemuž stačí se pozorně dívat kolem sebe, poslouchat, jak a o čem se lidé baví, a ruka pak samovolně sází jeden verš za druhým.

Třeba jako dialog dvou „žen z lidu“ Tý jo, v němž jedna druhé s očima navrch hlavy sděluje, že „ten Ramštajn dostal Nobelovu cenu“. V písničce Šňůra, popisující rutinní a stále se opakující život hudebníka na koncertním turné, dokázal skvěle zachytit prázdnotu, vyčerpanost, oči upřené na šedivou hotelovou stěnu, oschlou a fádní nabídku hotelového bufetu, stesk a samotu.

Ve skladbě Samohlásky si zase Marek Eben svým typickým způsobem pohrává s písmeny, staví slovní hříčky a podává vše stoicky klidným, nevzrušivým pěveckým stylem. V takových momentech je album nejjistější v kramflecích.

Zlehka pokulhává v momentech, kdy se Eben coby textař ve snaze o satiru uchyluje k obratům poněkud křečovitým a laciným, třeba ve zmíněné Vánoční. Upřímně řečeno, bez téhle položky by se album obešlo. Byť je jasné, že její myšlenka je pro bratry důležitá.

Dosud byla řeč jen o Markovi, ale Kryštof a David se na výsledku podepsali měrou podstatnou. Davidův lahodně se proplétající klarinet ve spojení s klávesovými nástroji a kytarou je přesně ten prvek, který činí hudbu Bratří Ebenů okamžitě rozpoznatelnou.

Kromě kmenového tria odvedli kus práce i kytarista Pavel Skála, jazzový kontrabasista Jaromír Honzák a bubeník Jiří Zelenka. Písničky jsou plné jemných harmonických a melodických detailů i rafinovaných kontrastů, například hutný zvuk elektrické kytary versus jemné klávesy v Na šňůře.

Za zmínku stojí i úvodní Co my víme, která má díky chytlavému rytmickému vzorci šanci stát se podobným hitem jako Já na tom dělám ze stejnojmenného alba z roku 2002.

Co my víme není bez chyb, ale je to upřímná, otevřená zpověď tvůrců, což je na ní nejcennější. Samozřejmě kromě vesměs půvabných písniček.