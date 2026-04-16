Komorní inscenace dává divákům prostřednictvím Duškové laskavým způsobem nahlédnout do nelehkého života české spisovatelky, která byla více než jen autorkou notoricky známé knihy Babička. Od jejího ne zcela jasného původu přes rodinný život s Josefem Němcem, neustálého stěhování a setkání s obrozenci až po milostné avantýry i život v bídě.
Představení je pro herečku, jež je zároveň scenáristkou a režisérkou Božské Boženy, esencí toho, jak ona sama Němcovou vnímá a reflektuje v ní své postoje k dnešní době, která je dle jejího názoru svou chaotičností srovnatelná s dobou české spisovatelky.
„Projedeme celým jejím životem. Ale to, co z toho života vybírám, je tu proto, abych vyjádřila esenci jejího božství. Tím nemyslím, že je slavná, ale božství jako lidství, ty božské jiskry, které, jak se říká, jsou v každém z nás,“ říká o své postavě Dušková.
V inscenaci s živým hudebním doprovodem Petra Ožany herečce zdatně sekunduje Petr Herold, jenž zosobňuje důležité muže v průběhu jejího nepříliš dlouhého života – Němcové velké lásky jako Václava Bolemíra Nebeského či Hanuše Jurenku, spisovatelčina druhorozeného syna Karla nebo manžela Josefa, se kterým měla značně komplikovaný vztah.
RECENZE: O lásce nejen pozpátku. V muzikálu září Fialová a Rychlý drží krok
„Nemám ráda, když se z Boženy dělá femme fatale nebo se zlidšťuje takovým tím sprostým způsobem. Ano, měla milence a asi to nebyl úplně jednoduchý člověk. Byla bytostí, která hledala pravdu a lásku a byla nesmírně opravdová. To je pro mě poselství Boženy,“ uvádí herečka.
Božská Božena slibuje diváka pobavit, poučit i dojmout příběhem spisovatelčiny odvahy, snění a momentů, kdy se mnohdy ocitala na hraně svých sil i existence.
RECENZE: Další brněnský trhák. Laskaví Vikingové se vypořádali se zlem. I dnešním
„Tohle představení je nejtěžší, které jsem kdy dělala. V hraní Boženy se stále hledám a budu na tom ještě pracovat a snažit se ji uchopit. Měli jsme premiéru a byla jsem trochu nervózní. Ale teď to teprve začne růst,“ těší se Dušková.
Ke zhlédnutí bude představení 13. května a 11. června od 19:30. Na prkna KC Velký mlýn se později vrátí po divadelních prázdninách.