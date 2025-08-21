Biograf láska 2. Písně Hany Zagorové se v Kalichu dočkají dalšího muzikálu

  15:30
Symbolicky k nedožitým osmdesátinám Hany Zagorové chystá pražské Divadlo Kalich na 6. září příštího roku premiéru nového muzikálu podle jejích písniček. Dílo s názvem Biograf láska 2: Nový příběh chystá stejný tým jako první muzikál z roku 2022.
Myšlenka na druhý muzikál složeného z písní Hany Zagorové není prý nic nového. „Muzikál Biograf láska jsme začali připravovat před šesti lety a do stejného období spadá také vznik Biografu láska 2, protože jsme o něm mluvili od samého začátku a ještě společně s Hankou Zagorovou doufali a věřili, že se první muzikál setká s takovými diváckými ohlasy, aby mělo velký smysl realizovat i druhý Biograf,“ vysvětlují producenti inscenace Michal Kocourek a Michal Běloušek.

„Což se naštěstí také stalo. A tak jsme moc rádi, že můžeme 6. září 2026 Hance symbolicky poslat dárek k jejím 80. narozeninám, které by ten den slavila, v podobě premiéry muzikálu Biograf láska 2: Nový příběh,“ dodávají.

Už samotný název naznačuje, že pro druhý Biograf láska napsala autorka scénáře Uljana Donátová zcela nový, na předchozím titulu nezávislý příběh. „Když jsem hledala námět pro druhé představení, od počátku jsem věděla, že nemůže jít o pokračování. Příběh tří hrdinek se uzavřel a natahovat ho dál by bylo nejspíš ploché a nudné. Takže poté, co jsem napsala a zahodila několik námětů, vznikl příběh s novými hrdiny, novými situacemi, novými zápletkami,“ upřesňuje.

Pro diváka to podle ní bude mít výhodu, že pokud neviděl první muzikál, bude mu nové představení zcela srozumitelné. „Nicméně jsme si dovolili malý bonus pro ty, kteří první představení viděli. V Biografu láska 2 najdou odkazy a styčné body a takové milé, drobné souvislosti s jedničkou,“ prozrazuje autorka.

Zagorová nám věřila. Na náš muzikál by snad byla pyšná, přemýšlí Jan Kříž

V novince zazní dalších 25 písní Hany Zagorové. „Hanka nazpívala 900 písní, což je opravdu úctyhodné číslo, a my všichni přistupujeme k jejímu repertoáru s ohromným respektem. Proto si ceníme toho, že i Nadace Hany Zagorové, která spravuje osobnostní práva zpěvačky, v čele se Štefanem Margitou od začátku oběma muzikálům fandí a na Biografu láska 2 se aktivně spolupodílí,“ říkají producenti Kocourek s Bělouškem.

S prvním muzikálem byl velice spokojen Štefan Margita. „Hned jak jsem viděl muzikál Biograf láska poprvé, mi bylo jasné, že se na něj musím vrátit, a to se taky nedávno stalo. Je to úžasné představení, všem zúčastněným k němu gratuluji, všichni jsou naprosto skvělí. Jsem přesvědčený, že by Hanka měla z výsledku radost. A já se už teď těším opět na další reprízu,“ hodnotí Margita první Biograf láska.

Kalich zatím konkrétní výběr písní pro Biograf láska 2 prozradit nechce. Producenti však posílají fanouškům nápovědu: „Těší nás, že pro Biograf láska 2 poskytla práva k jedné své písni skupina ABBA, což je u ní spíše výjimka,“ naznačují.

„Je hned několik písniček, u kterých mě mrzelo, že se do prvního Biografu nevešly. V tom je paleta Hančiných hitů neuvěřitelná,“ doplňuje režisér Jan Kříž. „Ale měli jsme tu výhodu, že jsme o druhém představení mluvili dopředu. U některých písní, které jsou krásné, ale prostě neměly to přesné místo v prvním Biografu nebo se tematicky třeba jen dublovaly v příběhu s písní jinou, jsme rovnou mohli uvažovat o zařazení do příběhu druhého muzikálu.“

Několikakolové herecké konkurzy do Biografu láska 2: Nového příběhu odstartují 4. listopadu tohoto roku.

První Biograf láska uvádí Divadlo Kalich od září 2022, Hana Zagorová zemřela 26. srpna toho roku, takže se premiéry těsně nedožila. Za tři sezony muzikál odehrál 300 repríz, další si připsal opakovaným hostováním na Slovensku.

Čtvrtá sezona, kterou zahájí 26. září, bude jeho poslední. S diváky se rozloučí 7. června 2026, aby předal jeviště Divadla Kalich svému nástupci. Vstupenky na druhý Biograf láska lze zakoupit už nyní.

RECENZE: Nové album Maroon 5 je na omak příjemné, ale záhy začne obtěžovat

Na žánrových škatulkách nezáleží. Americkou šestici Maroon 5 jsme v začátcích mohli vnímat jako rockovou, nebo spíše pop rockovou, abychom byli přesní, ale postupem času se jejich zvuk obrousil do...

20. srpna 2025  7:30

Přišla jsem si jako ošklivá holka, zrzavá, divná… Peklo. Anna Kameníková vzpomíná

Premium

Díky své netuctové tváři i díky odvaze, se kterou mění vizáž, vypadá skoro na každé fotce jinak. A většinou jí to velmi sluší. Přesto si herečka Anna Kameníková Linhartová musela pracně budovat...

19. srpna 2025

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.