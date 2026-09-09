On miluje ji. Ona miluje jeho, ale není si jistá, zda pro ni není moc mladý. Jiná narazí na svého otce, ovšem neví, že je to on. A další by zas rád konečně našel životní partnerku a zároveň matku pro svou dcerku.
Zní to jako soubor srdceryvných příběhů, které jsou propleteny dohromady a jejichž středobodem je kavárna, kde se všichni scházejí. Takový popis by patrně mohl leckterého diváka odradit, dlužno však dodat, že se jedná o děj muzikálu v pražském Divadle Kalich. Tedy zavedené scéně, která v tomto žánru patří k našim nejlepším.
V Kalichu zjevně funguje skvělá muzikálová parta, což je skutečnost, která se na jevišti pozitivně projeví a která pak nese energii hledištěm i k divákům.