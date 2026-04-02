Dárek k narozeninám Zagorové. Kalich uvede Biograf láska 2, odhalil část písní

„Muzikál Biograf láska jsme začali připravovat před šesti lety a do stejného období spadá také vznik Biografu láska 2, protože jsme o něm mluvili od samého začátku a ještě společně s Hankou věřili, že se první muzikál setká s takovými diváckými ohlasy, aby mělo velký smysl realizovat i druhý Biograf. Což se naštěstí také stalo,“ vysvětlují producenti inscenace Michal Kocourek a Michal Běloušek.
O čem pokračování Biografu láska bude, tvůrci prozatím ponechávají v tajnosti. Prozradili pouze, že nová inscenace zahrnuje celkem 25 písní Hany Zagorové, přičemž i dvě, které zpěvačka převzala z repertoáru švédské skupiny ABBA. Zazní také skladby, jež pro ni složil Marek Ztracený.
Biograf láska 2. Písně Hany Zagorové se v Kalichu dočkají dalšího muzikálu
„U Biografu láska vznikla úžasná chemie, která je mixem radosti, vzájemné soudržnosti a zároveň pokory k nádherným písničkám Hany Zagorové. Taky proto jsem moc ráda, že v novém příběhu se objeví řada představitelů z jedničky, i když v jiných rolích,“ říká autorka scénáře Uljana Donátová.
V navazujícím zpracování se tak vedle řady nových tváří objeví i několik jmen z předchozího titulu. Tvůrčí tým však v tomto případě zůstává stejný. Diváci se proto od září mohou těšit například na Natálii Říhovou, Filipa Antonia, Denisu Nesvačilovou, Romana Tomeše, Martina Poštu nebo Marii Křížovou.
„Přistupujeme k přípravám Biografu láska 2 už několik let s opravdu velkou zodpovědností a úctou, samozřejmě nejen k první inscenaci, ale i k samotné tvorbě a odkazu Hany Zagorové. S naším týmem děláme všechno pro to, aby si diváci odnesli z dvojky minimálně takový zážitek jako z prvního představení,“ dodávají producenti.
První Biograf láska uvádí na svých prknech Divadlo Kalich od září roku 2022. Muzikál, jenž má za sebou přes 300 vyprodaných repríz, se s diváky rozloučí 7. června 2026 a uvolní tak jeviště svému očekávanému pokračovateli.
Oficiální premiéra Biografu láska 2 je naplánovaná na 6. září letošního roku. Díky velkému zájmu o představení spouští divadlo do předprodeje od čtvrtka vstupenky už i na březen až červen roku 2027.