Šansonové příběhy Bez hany. Zuzana Mauréry poctí Hanu Hegerovou

Právě tady našla své první angažmá. Hana Hegerová debutovala v pražském Divadle Rokoko na podzim roku 1958, tedy v časech Darka Vostřela. Dnešní Městská divadla pražská, kam právě Rokoko spadá, se proto k blížícím se 88. narozeninám legendární zpěvačky rozhodla připravit speciální divadelní poctu, která se stane trvalou součástí repertoáru.

Představení s názvem Bez hany (Hommage a Hegerová) zde chystá režisér Jakub Nvota. Mimo jiné obsadil jednu z nejvýraznějších slovenských hereček současnosti, Zuzanu Mauréry.

„Znám se s Jakubem Nvotou, velmi si ho jako režiséra vážím a důvěřuji mu. To, co on napíše, je mi vždy sympatické, vždy s ním vstupuji do něčeho, co se mne týká,“ vysvětluje herečka, co ji na nezvyklém projektu oslovilo.

Vedle osobnosti režiséra to však byla i možnost zazpívat si Hegerové písně. Mauréry ostatně polovinu své dosavadní kariéry zpívala, prošla si velkými muzikály v Brně, Praze i ve Vídni. „Otec byl operní zpěvák, matka operní zpěvačka. Něčím jsem obdařená, ale jsem tomu ještě hodně dlužná. Takže jsem velmi ráda, že to tady mohu využít,“ vysvětlila herečka, již si čeští diváci pamatují třeba z Hřebejkova filmu Učitelka.

„I jako herečce jsou mi všechny písně Hany Hegerové blízké, vyprávějí totiž příběh. A šansony jsem nikdy nezpívala,“ pokračuje.

„Představení se jmenuje Bez hany, takže ačkoli je to pocta Haně Hegerové, nepojednáváme přímo o její osobě. Jakub Nvota napsal šansonové lidské příběhy, kde mimo jiné písně paní Hegerové zpíváme,“ vysvětluje Mauréry. V novince totiž hraje celkem šest herců, každý z nich představuje postavu z jedné písně.

„Režisér vycházel přímo z tvorby Hegerové. Pod rukama mu to ovšem dále krystalizovalo,“ upozorňuje Mauréry. „Každý je nositelem jednoho osudu. V místě, kde se pocta odehrává, se všichni střetneme a příběhy se propojí. Bylo mi i sympatické, že Nvota nepoužil úplně nejslavnější písně. Lidé je poznají, ale nejsou tak notoricky známé,“ dodává herečka a naznačuje, že půjde o „smutnosměšné příběhy“.

„Více však nemohu prozradit. Snad krom toho, že se to odehrává v hledišti,“ upozorňuje ještě na jednu zajímavost, kdy všichni herci budou hrát a zpívat mezi sedadly, zatímco diváci usednou na pódiu. „Téma to ještě umocňuje, metafora je jasná,“ podotýká herečka.

Živá kapela

Vedle Zuzany Mauréry se v novince objeví Tomáš Petřík, Nina Horáková, Dana Marková, Tomáš Havlínek a Petr Konáš. Zazní i hlas Ondřeje Pavelky. Zpěv herců doprovodí živá kapela, hudební nastudování má na starosti JeN Hovorka.

Představení Bez hany má v Rokoku premiéru tuto sobotu, první reprízu chystají na 20. září. Další novinku sezony chystají Městská divadla pražská hned na příští týden. V režii Michala Háby obsadí Divadlo Komedie kdysi kontroverzní titul Sláva a pád krále Otakara.