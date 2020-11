Flirtoval Beckham s asistentkou? Petra Zelenku inspiroval svět bulváru

Tehdy nejen britský bulvár řešil údajný flirt mezi fotbalistou Davidem Beckhamem a jeho osobní asistentkou Rebeccou Loosovou.

„Kauza byla monumentální svým dosahem i finančním ziskem,“ vysvětluje Zelenka, co ho na tématu zaujalo. „Zároveň se odehrála před nástupem sociálních sítí, které dnes do jisté míry bulvár nahradily, a to zejména pro uživatele, kteří klasický bulvár nekonzumují. Je to tedy i vzpomínka na dobu, která byla sice ‚hnusná‘, ale ne tak zlá jako doba dnešní,“ pokračuje.

Ač titul hry tvoří pouze příjmení anglické fotbalové superstar, ústřední postavou kusu bude šedá eminence britského bulváru Max Clifford v podání Karla Rodena. „Z pozadí vše dirigoval a byl otcem mnoha podobných obřích kauz. Byl to fascinující člověk, symptomatický pro naši dobu tím, že měnil zavedené pojetí dobra a zla,“ přibližuje Zelenka hlavní postavu, jejímž předobrazem byla taktéž skutečná osobnost.

V roli Beckhamovy asistentky se představí Elizaveta Maximová. „Je do světa bulváru vtažena ze dne na den. Ambiciózní, sebevědomá mladá žena, jejíž osud se zcela změní po setkání s Cliffordem, který se pokusí udělat z obyčejné holky světovou celebritu,“ přibližuje svou postavu.

„Na začátku zkoušení jsem zhlédla téměř všechny dohledatelné rozhovory a reality show s Rebeccou, přečetla nespočet bulvárních článků o jejím milostném životě,“ popisuje herečka své přípravy.

„Při práci nad naší vlastní verzí této ‚britské mediální kauzy desetiletí‘ jsem živý předobraz ale prozatím vytěsnila a momentálně se snažím hledat svoji vlastní Rebeku, porozumět jí a vnitřně si obhájit její jednání a rozhodnutí,“ dodává Maximová, kterou mohli televizní diváci v říjnu vidět v minisérii Herec.

Samotný Beckham se v příběhu neukáže. Kryštof Hádek si zahraje bulvárního novináře a dále se v kusu objeví Miroslav Hanuš, Zuzana Mauréry či třeba Bohumil Klepl.

Ač bude novinka připravena, plánovaná premiéra 5. listopadu se zřejmě neuskuteční. „Slovo ‚komplikace‘ nevystihuje úplně přesně to, co prožíváme. Je to jako stavět dům během zemětřesení nebo měnit střešní krytinu u kostela v zatopené vesnici na dně přehrady,“ dodává k současné nejisté divadelní situaci Zelenka