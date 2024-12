Náš prvorepublikový Superman? Z Tomáše Bati stvořil Petr Vacek Baťmana

„Hra plná humoru, hudby a tance, překvapivých a pravdivých informací o životě a podnikatelském úspěchu zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati – i o tom, jak jeho zásady a přesvědčení ovlivnily celý svět,“ láká na Vackův druhý dramatický text samotné divadlo Jana Hrušínského.

„Mapuje Baťův život,“ prozradil iDNES.cz sám Vacek. „Samozřejmě nemůžeme postihnout celý jeho život, přestože nebyl zas tak dlouhý. Vybrali jsme jen pro nás nejdůležitější okamžiky,“ pokračuje autor.

V novince se v hlavní roli Tomáše Bati představí David Suchařípa. „Důležité je říci, že se jedná o komedii, lidé se docela i zasmějí,“ předesílá herec. Ovšem nejen to: „On neměl úplně na růžích ustláno. Takže i když vybudoval takové impérium, neznamená to, že mu to šlo nějak lehce. Máme tam všechna známá úmrtí v rodině, všechny krachy i první světovou válku,“ vypočítává smutné události.

Život našeho prvorepublikového hrdiny, kterého Vacek symbolicky navlekl do trikotu se znakem ve stylu Supermana (odtud název Baťman), se samozřejmě neobejde bez dobových reálií. „V té době jste měli buď kapitalisty, nebo dělníky, kteří většinou stáli proti sobě. Což se velice líbilo komunistům, kteří to všechno chtěli zlikvidovat a všechen majetek shrábnout,“ uvádí diváky Vacek do společenské souvislosti doby. „No a Baťa najednou vymyslel systém, kdy dělník a kapitalista byli partneři. Proto ho komunisti tak nenáviděli. On totiž z těch bezmocných lidí, kteří se jim tak hodili, udělal sebevědomé lidi, kteří se byli schopni o sebe postarat,“ shrnuje.

V Baťmanovi dále hrají Miluše Šplechtová, Jan Řezníček, Ivo Šmoldas či Martin Leták. Premiéru nachystali na Jezerce na tento čtvrtek, první dvě reprízy pak odehrají v sobotu 7. prosince.