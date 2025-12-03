Nedoceněný Baťův bratr. Jeden z těch smutných příběhů, komentuje Klus roli

Příští léto nabídne Letní scéna Musea Kampa novinku o dalším slavném českém jméně, tentokrát se v muzikálu Klan Baťa zaměří na známou obuvnickou rodinu. Tomáše Baťu zde v alternaci ztvární duo Oskar Hes a Marek Lambora, v roli bratra zakladatele slavného obuvnického rodu se představí i zpěvák Tomáš Klus.

„Je to jeden z těch smutných příběhů, který je zapříčiněn tím, že je vlastně velmi nedoceněnou postavou. Byl to velký vizionář podobně jako Tomáš Baťa, akorát ty jeho aktivity směřovaly více do zahraničí,“ uvedl Tomáš Klus o postavě Jana Antonína Bati.

Hes, Lambora i Klus jako Baťové. Kampa chystá muzikál o slavné obuvnické rodině

Zpěvák se na svou roli v muzikálu těší, i díky slibu, že nebude muset předvádět větší taneční kreace. „Jsem moc rád, že tady můžu hrát i přesto, že jsem úplný dřevo. Ale slíbili mi, že nebudu tolik tančit a určitě nebudu stepovat,“ doplnil s úsměvem Klus.

Hlavní role Tomáše Bati se ujme herec Marek Lambora, který si už ke své postavě našel první sympatie. „Je to obrovský vizionář, který se ale staral také psychickou pohodu lidí samotných. Například radil, jak oddělovat práci od osobního života, což mi přijde velmi milé, že nebral to svoje poslání jen jako práci, ale zároveň se i staral o lidi, kterým to zaměstnání dával,“ sdělil pro iDNES.cz Lambora.

Tom Sean Pšenička, Daniel Krejčík, Marek Lambora, Oskar Hes, Tomáš Klus a Šimon Opp při představení novinky Letní scény Musea Kampa nazvané Klan Baťa (2. prosince 2025)
Daniel Krejčík, Marek Lambora a Tomas Sean Pšenička na plakátě k novince Klan Baťa
Daniela Sodomová a Adéla Laštovková Stodolová při představení novinky Letní scény Musea Kampa nazvané Klan Baťa (2. prosince 2025)
Tomáš Klus, Oskar Hes a Šimon Opp na plakátě k novince Klan Baťa
Role ho láká i proto, že jde pro Letní scénu Musea Kampa o první muzikál vůbec. „Sáhneme si tak na něco nekomfortního,“ doplnil herec.

V roli Jana Antonína Bati se bude s Tomášem Klusem střídat herec Daniel Krejčík. „Je to velmi zajímavá, barevná figura, která poté, co bratr Tomáš zemřel, firmu převzala a rozšířila ji celosvětově. Dnes je přitom spojen s nálepkou, že kolaboroval s (nacistickým) režimem,“ připomněl Krejčík.

RECENZE: Ten soud vám nezávidím, žertovala Kubišová po premiéře Marty

Muzikál Klan Baťa představí hned tři generace známé rodiny; kromě nejznámějšího Tomáše Bati přiblíží i dění okolo jeho syna a vnuka. „Vybíráme osobnosti, které jiskří ten náš pocit, že vlastně za něco stojíme. Kromě tří generací rodiny Baťů se muzikál zaměří i na okolnosti, které ta firma musela přežít, proto aby se mohla nacházet tam, kde je dnes,“ uvedla k výběru námětu muzikálu scenáristka a producentka Daniela Sodomová.

Novinka Klan Baťa bude mít na pražské letní scéně premiéru 16. a 17. června a vedle již zmíněných účinkujících se v muzikálu představí ve vedlejších rolích Šimon Opp, Tomas Sean Pšenička, Kryštof Krhovják, Vojtěch Havelka, Dan Žižka, Petra Kosková či Radka Pavlovčinová. Režii má opět na starosti Adéla Laštovková Stodolová.

