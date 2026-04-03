Budoucnost, ve které se fantazie trestá. Laterna magika nacvičila Barona Prášila

Příběh se odehrává v blízké budoucnosti, kde se tvrdě postihuje vše, co je vymyšlené – tedy nejen lež, ale také pábení a fantazie. Ohrožují totiž jasně dané, měřitelné kategorie a podrývají moc. Baron Prášil v podobě Radima Vizváryho se právě vrátil cest a otevírá kufr plný knih, v nichž sepsal svá dobrodružství.
Bez jediného slova vypráví historky o tančení tanga s rozzuřeným býkem či záchraně létajícího rejnoka před urputnými rybáři. A v důsledku svých příběhů se dostává až k soudu.
„Je to nezávislé vyprávění jako symbol toho, že někdo potřebuje dýchat svobodně bez zákonů, bez řádu, který mu dává někdo jiný. O tom je tohle představení, i pro ty děti, které přijdou,“ říká o inscenaci režisér Boháč.
|
Nenaplněná sebedestruktivní láska. Hedu Gablerovou si zahraje Pavla Beretová
Příběh funguje za pomoci kombinace hudby, loutek, animace, hraného filmu a především skvěle zvládnutého tance, jehož podobě vtiskla svou vizi i z pozice choreografky režisérka Čechová.
Díky hravě zpracované scéně soucítí divák v jednu chvíli se strastmi hlavního hrdiny v soudní síni, aby se mrknutím oka dostal až na dno podmořského světa. Za kresbou a animací stojí výtvarnice a ilustrátorka Galina Miklínová, která se v představení objeví také v roli soudní zapisovatelky.
„Celá ta inscenace je úplně perfektní, všechny bych na ni poslala. Je to zhmotněná fantazie Miřenky Čechové a Petra Boháče. Vůbec nechápu, kam chodí na ty nápady, ale chodí na ně na každé zkoušce a s touto mírou fantazie se zas tak často člověk u divadla nesetká, takže si to strašně užívám,“ chválí spolupráci operní pěvkyně Markéta Cukrová, která v představení ztvárňuje dvojroli matky a soudkyně.
|
Hranice mezi lidskou a umělou inteligencí mizí. Frankenstein je aktuální, zní z jeviště
Když se řekne Baron Prášil, nejednomu člověku se vybaví slavný film režiséra Karla Zemana z roku 1961, kde tehdy příběh vypravěče neskutečných příběhů ztvárnil legendární herec Miloš Kopecký. Podle Petra Boháče se však tvůrčí tým nesnažil v divadelním zpracování snímek napodobovat, naopak toužil zapojit vlastní originální invence.
„Zeman vypráví filmovými obrazy a my s Miřenkou se snažíme vyprávět divadelními obrazy. Proto tady máme Galinu, která je světová klasa v kreslení a výtvarném umění. Díky tomu, že jsme tyhle lidi pozvali, jsme si mohli dovolit tuhle velkou výpravnou podívanou. Snažili jsme se, aby to nikde nevypadalo jako Zeman. Máme tam jeden malinký odkaz, ale to je jen pro nás. Jinak jsme se ho snažili obejít,“ uvádí režisér.
„Baron Prášil je oslavou fantazie a nespoutané imaginace. Miřenka Čechová a Petr Boháč vytvářejí hravý, vizuálně podmanivý svět, kde se obraz, pohyb, hudba i loutky propojují v sugestivní divadelní zážitek pro diváky všech generací,“ nechal se slyšet generální ředitel Národního divadla Jan Burian.