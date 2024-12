Pro moji učitelku byli herci i Romové spodina, vzpomíná Bára Hrzánová

20:00

Není mnoho kumštýřů, kteří dokážou lidi rozesmát i zatlouci do židle tak, jak to umí Barbora Hrzánová, herečka s ptačími pírky ve vlasech a odzbrojujícím úsměvem. Legendární inscenace Hrdý Budžes, ve které hraje už dvaadvacet let, se brzy dočká už tisící reprízy. „Klaunství mám v sobě podobně jako romskou muziku,“ vypráví.