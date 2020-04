Labutí jezero v obýváku. Jak prožívají karanténu tanečníci Národního divadla

Petr Strnad 34 let

Mám malou dceru, a tak se místo divadelního repertoáru věnuju tomu domácímu – na programu máme Kolo kolo mlýnský, Ptačí tanec nebo Zlatou bránu. I tak na mě dohlíží odborné oko mé manželky, též členky Baletu Národního divadla. Napadá mě představení Sólo pro nás dva, které se na Nové scéně plánovalo na konec této sezony. Kéž bychom už mohli stát na jevišti! Potlesk diváků je pro mě něco úžasného – chybí mi to, nebudu lhát. Doma cvičím denně, a když necvičím, chodím se psem, což je nutnost, ale divadlo to zkrátka nenahradí. Na druhou stranu jsem velmi vděčný za čas strávený s rodinou, dcera je teď v jednom z nejhezčích období. Když usne, vytáhneme se ženou šicí stroj a stejně jako celý národ šijeme roušky, a tak aspoň špetkou přispějeme někomu, kdo to potřebuje.