Bývalý sólista Anglického národního baletu dostal 9 let za znásilnění

Po loňském online přenosu se ceny Thálie vrátily do pražského Národního divadla. Ceny za celoživotní dílo v sobotu...

Nejsou starší, tak došlo i na mne, glosuje Janžurová celoživotní Thálii

Premium Malinko mne to znervózňuje, ale beru to jako povzbuzení do další práce, komentovala Iva Janžurová, když přebírala cenu...