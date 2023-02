Bakchantky lákají na moje slipy s jahodou. Vančura zve do Stavovského divadla

Na co byste diváky především nalákal?

Především na můj kostým. Jsou to takové slipy s jahodou, jejíž pecičky jsou pošité rubíny. Ty jsou sice falešné, ale skvěle se hodí k celému představení. Půjde totiž o vybroušený divadelní drahokam v popovém kabátku.

Bert & Friends Novinku Bakchantky prezentuje první scéna jako hudebně-divadelní inscenaci. Spolu s herci zde totiž vystoupí popová kapela Bert & Friends a operní sbor. Národní divadlo uvádí Eurípidovy Bakchantky v novém překladu Matyáše Havrdy a Petra Borkovce, který vznikl přímo pro tuto příležitost.

Inscenace prý klade nadčasové otázky: „Považujeme se za ateisty, ale v hloubi své duše se víry chtě nechtě stále dotýkáme, transcendence je přece stále přítomná i dnes – jde o rozměr života, který nelze pojmenovat, ale pouze prožít,“ píše se doslova v tiskové zprávě. Půjde tedy i o nějakou kritiku ezoteriky a laciné transcendence?

Kdo hledá, ten najde. Spíš než o kritiku různých duchovních proudů, které se ptají po vyšším smyslu, půjde o varovně vztyčený prst před jakýmkoliv ustrnutím v extrému.

Například?

Na fascinaci nad falešným drahokamem není nic laciného, pokud je ona fascinace prvním schůdkem ke skutečným pokladům. Tak se to asi má i s vírou v cokoliv. Víra by měla být nástrojem k prohlubování a hledání, nikoliv zkamenělinou jedné pravdy, a v tom je její hodnota. A nelze nevěřit, si myslím…

Slipy, parohy, zelené nasvícení. Z fotografií působí novinka hodně divoce. Mají se konzervativnější diváci bát?

Ať se bojí! Čím větší bude ten kabátek strachu, tím větší bude legrace při jeho trhání. Sám neznám děsivější místo než divadlo. Jsou ale prý i takoví lidé, kteří žijí jen z pohoršení. Je to jejich potrava. Ale obávám se, že zůstanou nenakrmeni, protože tvůrcům nejde o to někoho šokovat a pohoršit, ale o to odvyprávět krásný příběh.

Můžete ještě trochu přiblížit vaši roli?

V této inscenaci budu předstírat BOHA. Jsem synem boha. Takže to vlastně není role, ale životní úděl, který se krásně prolíná s mým životem. Cítím se předurčen k velkým věcem, akorát jsem zatím pouze tím, kdo žasne nad krásou falešných rubínů.