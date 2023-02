RECENZE: Diskomuzikál na první scéně? Zní to šíleně, ale Bakchantky se povedly

Pozdní Eurípidova tragédie Bakchantky je přijímána a interpretována různě. Nejjednodušší a nejsrozumitelnější z nich bývá ztvárnění motivu věčného střetu mezi chaosem a řádem, volností a rigiditou, emocí a racionálnem. Dionýsos (Petr Vančura) přichází do Théb, aby vyvrátil pomluvy, že není bohem a aby zde rozšířil svůj kult, což se nelíbí králi Pentheovi (Miloslav König).

Klasické téma se inscenační tým pod vedením režiséra Jana Friče a dramaturgyně Niny Jacques rozhodl zaobalit do moderního hávu. Překvapí tak do zelena laděná, zdánlivě strohá scéna (kde k antice odkazuje snad jen z jeviště se vysunující antický sloup) či účast psychedelické popové skupiny Bert & Friends.

Bakchantky v podání činohry naší první scény totiž spíše než klasickou činohru připomínají scénický koncert či dokonce muzikál. Většina veršovaného textu totiž plynule přešla do formy písní, se kterými si herci a herečky první scény poradili s grácií. Vynikne samozřejmě účast hudebně a pěvecky nadaného hereckého hosta Miloslava Königa či pěveckého sboru (složeného i z uprchlých ukrajinských zpěvaček) ale i ostatní předvádějí skvělé, či alespoň důstojné výkony.

Bakchantky 80 % Stavovské divadlo režie: Jan Frič hrají: Petr Vančura, Miloslav König, Saša Rašilov, David Prachař, Jana Pidrmanová, Jindřiška Dudziaková, Veronika Lazorčáková, Pavlína Štorková, Kateřina Císařová

Původní hudbu složil Jakub Kudláč zcela v duchu tvorby zmíněné popové kapely pracující se syntetizéry a klávesami. Diváci se tak přenesou kamsi na diskotéku 70. let, kde výrazné podsvícení scény náhle začne dávat jasný smysl.

Takové hudební ztvárnění může v kontextu se zmíněnou strohostí scény Dragana Stojčevského a - řekněme - výrazným (ne)oděvem Petra Vančury leckterého diváka odradit. Byla by to ale škoda.

Fričovi se spolu se skvělými herci povedlo vytvořit nečekané, ale funkční a hlavně zábavné zpracování klasiky. Díky hudbě a nasazení všech na jevišti totiž z díla prýští emoce. Tedy přesně to, co se Dionýsos rozhodl do strnulých Pentheových Théb přinést.