Porod je nejdůležitější okamžik vesmíru, říká Sokol a chystá Babyboom

„Co to znamená mít dítě? A co to s sebou přináší? Jak důležitou roli v tom hraje vztah rodičů? A chceme děti vůbec do dnešního světa přivádět?“ klade si otázky aktuální premiéra pražského Činoherního klubu v režii Ondřeje Sokola.

„Hra Zuzy Ferencové v prvním plánu otevírá téma porodního dne, tedy okamžiku, kdy má dítě přijít na svět. Řeší ale i téma těhotenství či vztahu partnerů k sobě,“ předesílá Sokol k novince, kterou zinscenoval dle textu současné slovenské autorky. „Kdo zažil, ví, že je porod je prakticky nejdůležitější okamžik v dějinách celého vesmíru. Každý má pocit, že porod jeho potomka je právě tím nejdůležitějším porodem. Babyboom tuto problematiku hrozně pěkně zpracovává,“ dodává režisér.

Ústřední událostí Babyboomu je tedy porod. Diváci sledují tři páry den po Štědrém večeru, emoce by se daly krájet. Jediná zdravotní sestra, která se zdá být o Vánocích na oddělení přítomná, zde totiž místo klidu vytváří ještě větší chaos.

„Porod je skutečně den, kdy se všechno láme. A tady vidíme, jak hrozně ta těhotenství vyostřují vztahy. Máme tu všechno: šťastné těhotenství, nechtěné těhotenství... Každý ten vztah je nějakým způsobem jiný, je to vlastně takový epos na téma, co je to láska nebo vztah,“ pokračuje Sokol.

Část zkoušení prý spolu s herci zasvětili debatě o vlastních zážitcích z porodních sálů. „Co všechno šíleného jsme ten den zažili. Dokonce i sama hra právě z toho důvodu vznikla. Autorka byla v porodnici a právě zážitek ze setkání se všemi ostatními páry byl pro ni tak intenzivní, že se o tom rozhodla napsat,“ vysvětluje režisér. V novince se v Sokolově režii představí Lucie Žáčková, Jan Hájek, Markéta Stehlíková, Viktor Zavadil, Romana Widenková a Jakub Burýšek.

Babyboom má v Činoherním klubu premiéru už v pátek večer. První reprízu chystají v neděli a pak až po Novém roce.