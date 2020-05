Do Dejvického divadla se v červnu dostanete pouze skrze aukci vstupenek

Sehnat lístky na představení Dejvického divadla je pro velkou popularitu scény dlouhodobě komplikované. Protože je nyní kvůli protipandemickým opatřením omezen počet míst v divadle na pouhých padesát míst, sáhlo divadlo k nezvyklému kroku. Všechny vstupenky nabídlo formou aukce.

„Koronavirové přerušení sezony divadlu způsobilo velké finanční ztráty, s nimiž se bude v budoucnu těžce vyrovnávat. Proto jsme se rozhodli přistoupit k prodeji vstupenek na červnová představení prostřednictvím aukce, díky které můžete i Vy, pokud budete chtít, pomoci divadlu tyto ztráty zmírnit,“ uvedlo vedení divadla v červnovém programu.



Vyvolávací cena vstupenky je stejná jako na pokladně, je tedy pouze na zájemcích, jak vysokou částku jsou za představení ochotni zaplatit. Pochopitelně čím více peněz nabídnete, tím větší šanci na zisk vstupenky máte. Sytém navíc umožňuje cenu kdykoli měnit v závislosti na vývoji aukce.

„V případě Dejvického divadla, které má kapacitu asi sto dvacet míst a velmi výrazný přetlak poptávky, šlo vysloveně o omezení možností pro překupníky. Divadlo si navíc rozdíl mezi výtěžkem a základní cenou nenechává, ale postupuje je dobročinným organizacím,“ popisuje Martin Lokaj z Ticketportalu, který má on-line aukční systém Ticket Fair Price na starosti. Pouze po dobu omezujících opatření kvůli šíření nemoci covid-19 bude veškerý výtěžek aukce využit pro krytí finančních ztrát scény.



„Do předprodeje jde běžně asi tak pět set šest set vstupenek. Poptávka je pomalu desetinásobná a vstupenky jsou za čtyřicet vteřin pryč,“ upřesňuje Lokaj, jak náročné je dostat se na představení populární scény, pokud zájemci nehodlají stanovat před pokladnou. Divadelní aukce je tak další možností.



Organizace a divadla, která takové aukce využívají, by Lokaj obecně rozdělil do dvou skupin. „Některé instituce na tom chtějí vydělat a jiné tak činí proto, že je překupnická základna okrádá,“ upřesňuje. „Tento systém nechává zákazníka zcela férově tvořit cenu do míry, kterou je sám ochotný zaplatit a neživí tak žádného překupníka,“ vysvětluje Lokaj. Eliminuje se tak i příležitost, kdy překupníci koupí e-vstupenku, kterou následně prodá třeba třiceti zájemcům.

V běžném provozu je aukce dejvických vstupenek spíše rarita. „V aktuální aukci šlo o zhruba padesát vstupenek na představení. Požadavků na vstupenku bylo trojnásobně. V normálním ‚necovidovém režimu‘ jde těch vstupenek do aukce deset až dvanáct na představení a přetlak je větší, až desetinásobný,“ upřesňuje Lokaj.



Dejvické divadlo nebude jediné, které takový systém využije. „Příští týden se spouští aukce na vybraná představení Divadla Viola,“ hlásí Lokaj. „To bude druhé divadlo, které má stejný problém. Máme třicet čtyřicet míst v divadle a neznáme klíč, jak zákazníka uspokojit,“ popisuje. Ticketportal dále v aukci nabízí vstupenky na představení Čtyři dohody v Klubu Lávka či fotbalové derby Slavia - Sparta. „Prostě přetlakové akce,“ shrnuje Lokaj.

Na svá červnová představení spouští Dejvické divadlo aukci vždy týden předem v pondělí.