Inspirací Vegas. V Art Casinu ale hrajete blackjack o budoucnost lidstva

„Při vstupu vyměníme divákovi vstupenku za žetony a on bude moci hrát různé hry jako blackjack, ruletu či kostky. Přitom ho čeká nespočet mikro divadelních výstupů na téma klimatická změna, které pro nás zpracoval odborník z Greenpeace,“ vysvětluje jinak ústřední postava tanečního souboru Spitfire Company.

Rolí krupiérů se nicméně zhostí třináct vybraných performerů ze spřízněné skupiny Tantehorse. „Budou předvádět témata jako hranici oteplení o 1,5 stupně, bělení korálů, kácení pralesů a jiné,“ podtrhuje Boháč environmentální podtext nezvyklého představení. Návštěvník tak bude zároveň hráč rulety i divadelní divák.

„A také podporovatel projektu Živá krajina, který bojuje proti suchu v České republice,“ pokračuje v narážce na přesah Art Casina.

Základní hodnota vstupenky je totiž 350 korun, ovšem diváci mohou projekt podpořit i zakoupením vstupenek s hodnotou 500 nebo 1 000 korun. Čím víc peněz hráči promění za žetony, tím víc poputuje na projekt zabývající se udržitelností vody ve vysušené krajině.

„A když to někoho nebude již bavit, může si jít sednout do chill-out zóny a podívat se na nějaký dokumentární film nebo si na chvíli sednout do baru a dát si drink. Každý den bude také koncert vybrané umělkyně,“ dodává režisér a autor Art Casina.

Na spojení kasina s divadlem přišel Boháč při návštěvě Las Vegas. „Byl jsem tam ohromen a ochromen spektakulárností toho prostředí. Jednalo se o totální divadlo. Viděl jsem desítky mikropříběhů. Asi se mi to dostalo pod kůži. Potom už si stačilo uvědomit, že lidstvo hraje se svou planetou ruletu,“ vysvětluje.

„Jsem si vědom, že je to kontroverzní, ale jak jinak se přiblížit tématům, jako je klimatická změna, než skrze nezvyklý úhel pohledu nebo kontroverzi? Osobně jsem dost hravý a těším se, že si zahraji a že prohraji a že peníze podpoří projekt, který bojuje proti suchu,“ přemýšlí Boháč.

Art Casino: Hra o budoucnost otevře v Akropolis své brány ve dnech od 9. do 11. června a znovu od 15. do 18. června.

„Rád bych Palác Akropolis definoval jako prostor pro záhyby alternativ. Hledám projekty a témata, která nejsou zcela mainstreamová, ale ani okrajová. Baví mě přesahy. Tam, kde se to provokativně střetává,“ dodává Boháč ke směřování své pražské scény.

„Jinak doufám, že přijde hodně lidí a my vybereme co nejvíce financí na zmíněný projekt bojující proti suchu,“ uzavírá.