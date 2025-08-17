Já jako loutka? V tu ránu se kolem mě shluklo 400 dětí, směje se Arnošt Goldflam

Renesanční tvůrce, tedy herec, režisér či dramatik Arnošt Goldflam se poslední roky profiluje především jako velice plodný spisovatel. Píše pro děti i dospělé. Jedna z jeho mnoha knih se nyní dočkala animovaného filmu. Goldflam v Pohádkách po babičce ovšem nefiguruje jen jako autor předlohy, loutková postava dědečka jej až podezřele připomíná. Ostatně sám ji i namluvil. Novinku v létě představil na karlovarském festivalu, kde rozhovor vznikl. V kinech bude mít premiéru 6. listopadu.
Honza Šmíd nikam nešel, byl jaksi už maličko po zvonění. Mohl to někomu svěřit a sám jen dozírat z takové božské stolice. Což neučinil. Bohužel.