RECENZE: Zhudebněný Král Lear v Národním šokuje. Ale jenom navenek

Dílo, které mělo světovou premiéru roku 1978 v Mnichově pod taktovkou Gerda Albrechta, vzniklo z podnětu proslulého barytonisty Dietricha-Fischera Dieskaua. Ten s návrhem zhudebnit Shakespearova Krále Leara nejprve oslovil britského „klasika“ 20. století Benjamina Brittena, po jeho odmítnutí se obrátil na Ariberta Reimanna. Připomeňme, že o Králi Learovi uvažoval kdysi i Giuseppe Verdi, ale svůj úmysl nakonec neuskutečnil.

Zvuková drastičnost

Reimannův Lear je řazen mezi přední díla druhé poloviny 20. století, první české uvedení lze tedy považovat za záslužný dramaturgický čin. Reimann přirozeně nekomponoval melodie, jeho atonální hudba útočí na smysly nekompromisním zvukem, který nepřestává drtit ani ve ztišených pasážích. Zvukové běsnění je stejně temné a šílené jako je temná hra o králi, jenž se osudově rozhodne rozdělit království mezi své tři dcery…

Při poslechu Reimannovy opery mám ovšem pocit, že poslouchám spíš zvukové pozadí, jež by se dalo využít k dokreslení inscenace původní Shakespearovy tragédie. A v níž by se tedy mluvilo. Operní Lear na mne nepůsobí jako svébytné a silné hudebně-dramatické dílo. A nejen kvůli tomu, že je upravený, to jsou i jiné slavné opery na shakespearovské náměty. V tomto případě ale zpěv paradoxně neposiluje emocionálnost.

Jistě, každé případné zhudebnění Leara by mělo bolet, příběh je krutý, jenže Reimannův Lear bolí tak nějak navenek, jeho zvuková atonální drastičnost je za hranicí něčeho, co člověk ještě vnímá jako drama s obsahem (nabízí se srovnání třeba s Vojckem od Albana Berga) a ne prostě jen jako zvukovou drastičnost samu pro sebe. Možná i poněkud snobskou…

Za hranicí zpívatelnosti

A hlavně, to, co Reimann předepsal zpěvákům, je za hranicí zpívatelnosti. Je to patrné i při poslechu zvukového záznamu mnichovské světové premiéry (obrazový, pokud je mi známo, nebyl pořízen), jakkoli tehdejší sólisté v čele s Fischerem-Dieskauem byli technicky mnohem lépe vybaveni než sólisté angažovaní Národním divadlem.

Je to patrné i z dostupných záznamů pozdějších uvedení, jež lze porůznu dohledat, třeba z Hamburku roku 2012. Člověk většinou vnímá jen (byť výjimky se najdou) úsilí, nikoli vokální portréty, které Reimann snad i zamýšlel – třeba druhá Learova dcera Regan je charakterizována čímsi, co připomíná hysterickou koloraturu, do blázna se stylizující Edgar zase kontratenorem.

Aribert Reimann: Lear 65 %

Každopádně to, co se při premiéře valilo z jeviště Státní opery, byl většinou jenom křik a řev v různé intenzitě, jimiž se Viktorija Korosunova (Goneril), Petra Alvarez Šimková (Regan), Barbora Perná (Kordelie), Andreas Conrad (Edmund) či Hagen Matzeit (Edgar) pokoušeli party uzpívat. Jediný, o kom se dá říct, že se snažil zpívat přirozeně, byl Miloš Horák coby hrabě z Glosteru.

Představitel titulní role, islandský barytonista Tómas Tómasson, zpíval navíc v indispozici, kterou se ovšem nikdo z managementu divadla neobtěžoval před představením ohlásit (což bývá ve světě zvykem), takže pokud si divák nevšiml nenápadného listu papíru umístěného pod vitrínou s obsazením, nic netušil.

Z tohoto pohledu lze jeho pěvecký výkon ocenit, byť byl také téměř výlučně silový, zatímco skladatel nejspíš počítal s téměř písňovou jemností (Fischera-Dieskaua), jež by odpovídala i představě starého unaveného člověka. V Tómassonově podání je ovšem Lear spíš mocný samolibý suverén středního věku, jenž se promění v polonahou lidskou trosku. I herecky to byl úctyhodný výkon.

Na jednu stranu je tedy obdivuhodné, že se interpreti do něčeho takového vůbec pustili, uznání patří i orchestru, který vedl dirigent Hermann Bäumer, jenž se snažil vyhmátnout i subtilnější stránky Reimannovy hudby a prvoplánově neohlušovat. Ale má to smysl? Uvést zhudebněného Leara, i když se prostě řve na pokraji hlasového kolapsu?

V jediné mluvené roli Blázna vystoupila Dagmar Pecková, ale tak nějak se mi pořád vnucoval pocit, že spíš než sice s nadhledem glosující, ale pořád figuru ze šíleného Reimannova světa vidím zábavného Puka z Brittenova zhudebnění Snu noci svatojánské…

Král a pes

Režisérka Barbora Horáková Joly příběh zasadila, jak je dnes obvyklé, do blíže neurčené současnosti. V první scéně pracuje s náznakem zámeckých arkád a s bíle prostřeným stolem, k němuž si Lear dokonce přivede psa – je mu očividně bližší než lidé. Scéna se postupně mění do stále větší strohosti, od pohyblivých panelů s neony až po prázdné jeviště, na němž závěrečné hromadění mrtvol i Learovu smrt nasvěcuje několik reflektorů.

Asi to mělo vyjadřovat postupný rozpad Learovy osobnosti a vyprázdnění celé společnosti do nicoty, ale ve výsledku to působilo vlastně jen ilustrativně. Projekce psí hlavy, asi zdůrazňující zvířeckost počínání Learových dcer, už zaváněla triviálností. Naproti tomu působivým momentem bylo umístění bicí sekce orchestru na zadní část jeviště, která se navíc v určitou chvíli, kdy nástroje dostaly prostor, vysunula dopředu.

Celkový dojem tedy zůstává rozporuplný. Reimannův Lear je přirozeně šokující. Ale jen jakoby zvnějšku. Nemá vlastní hloubku a inscenace ji ani nedodává.