RECENZE: Hádky a ostudná rozhodnutí. Nejen Piškula vypráví o tragédii lodi Argó
Pražský ostrov Štvanice opět v první polovině září patřil antice. Soubor Tygr v tísni zde už po desáté uspořádal festival Antická Štvanice, tedy projekt, který divákům každý rok v plenéru představí nějaké antické téma v moderním podání. Letos se příprav novinky chopila režisérka Zuzana Burianová, aby zde spolu s dramaturgyní Marií Novákovou nazkoušela Argonauty.
Jeden z nejsilnějších příběhů řeckých bájí zde mohli diváci (stejně jako loni inscenaci Perseidy) sledovat na jižní straně ostrova hned za bikeparkem. Příběh o Iásónovi, lodi Argó a cestě za zlatým rounem zde pojali originálním způsobem.
|
V Národním divadle si připadám jako na táboře, pochvaluje si Zdeněk Piškula
Diváky si totiž nejprve u Vily Štvanice svolal Jakub Gottwald jako Héraklés, aby se s nimi jako s turisty vydal k lodi Argó. Jako správný průvodce haleká, aby se nikdo neopozdil a případné čekání na takové hříšníky okoření vtipem či nějakou zajímavostí. Když se konečně skupina diváků dostala k lodi Argó, pochopila, že ze slavného plavidla mnoho nezbylo.
Není divu, u bájné lodi se totiž scházíme po mnoha letech, abychom zde zažili setkání s pamětníky, přeživšími účastníky Iásónova troufalého dobrodružství. To právě hlavní hrdina své druhy svolal, aby společně zavzpomínali na bohatýrské časy. Ovšem je opravdu na co vzpomínat? A když ano, tak skutečně jen v dobrém a se slzou dojetí v oku?
|
RECENZE: Metal a machismus končí, tvrdí Perseidy. Bohužel nesrozumitelně
Zdeněk Piškula v úloze Iásóna, zmíněný Jakub Gottwald jako Héraklés, Markéta Ptáčníková jako Atalanta, Jakub Zadražil jako Orfeus a Michael Hajda jako Akastos divákům okamžitě naznačí, že spíše ne. Dnes se sice o Iásónově dobrodružství pějí legendy, samotná výprava však byla kaskádou neštěstí, hádek, protivenství a špatných či dokonce ostudných rozhodnutí.
Argonauti
Tygr v tísni (Antická Štvanice)
premiéra 1. září 2025
režie: Zuzana Burianová
hrají: Zdeněk Piškula, Jakub Gottwald, Michael Hajda, Markéta Dvořáková-Ptáčníková, Jan Zadražil
Pětice herců hraje uprostřed improvizovaného jeviště, které z jedné strany ohraničují zbytky Iásónova unylého obydlí a z druhé trouchnivějící příď kdysi pyšné lodi. Uvnitř plápolají tři ohně a jak padá soumrak, tak se vyprávění stává stále temnějším, mění se v hru stínů a odlesků, horečnatý sen.
Zestárlí Argonauti se druží, pošťuchují, překřikují, doplňují, plácají po zádech, hádají, opíjejí se, společně zpívají i naříkají... Vzniká tak živé vyprávění, storytelling, kdy jednotlivé obrazy dávných činů doslova plasticky vyvstávají nad dýmem. Podobně si patrně nechávali dráždit fantazii naši předkové u dávných ohňů.
Vtipný nápad tvůrců popisující realitu Iásónova dobrodružství je dostatečně nosný po celou dobu večera, herci byli na pondělní derniéře navíc už perfektně sehraní. Až ke konci ztrácelo více než dvouhodinové představení trochu původní jiskru a hlavně srozumitelnost. Argonauty na Štvanici ovšem dále oživil i působivý a opravdu originálně pojatý hudební doprovod a vtipné využití špalků, hadrů a dalších harampádí připomínajících rekvizit jakoby vytažených odněkud z kůlny za lodí.
Už desátý ročník Antické Štvanice se tak velice vydařil, Argonauti se zařadili mezi nejlepší počiny této přehlídky a divák může jen litovat, že se příští rok k šumící Vltavě už nevrátí.
Tipy z televizního programu
Recenze: Lítá v tom 40 %, Mimoni 70 %, Vybíjená 50 %, Renfield 30 %, Americký sniper 65 %, Sázka na nejistotu 70 %, Doktor Strange 65 %, Na hraně zítřka 65 %, Mizerové navždy 50 %, Nezlomný 50 %, Baby Driver 55 %, Disturbia 50 %, Osada 50 %
Klíčová slova: Všechnopárty, Zrádci, Metoda Markovič: Hojer
Zemřel Robert Redford, slavnému herci a oscarovému režisérovi bylo 89 let
Zemřel Robert Redford, slavný americký herec známý například z filmů Butch Cassidy a Sundance Kid, Vzpomínky na Afriku či Podraz. Držiteli dvou Oscarů, který se proslavil i jako režisér či...
Proč už dál netočil s Newmanem? Projděte si znovu zářnou kariéru Roberta Redforda
Za více než 50 let filmové kariéry natočil herec Robert Redford padesátku snímků, další více než desítku jich režíroval. Hned za svůj režijní debut Obyčejní lidé získal Oscara, na kontě má i další...
KVÍZ: Po žních k Turkovi. Znáte dobře role charismatického Petra Čepka?
Petr Čepek, herec uhrančivého pohledu a podmanivého hlasu. Představitel vnitřně svárlivých postav a bouřlivých charakterů. Tragika se v jeho projevu přirozeně mísila s komikou a výsledkem byla vždy...
Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi
Čtvrtá řada populárního fantasy seriálu Zaklínač bude mít na Netflixu premiéru 30. října. V roli zaklínače Geralta z Rivie se poprvé představí australský herec Liam Hemsworth. Nahradil Henryho...
Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala v neděli na streamovací platformě Prima+ ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, jsou velmi překvapivá. Diváci televize Prima si na...
RECENZE: Hádky a ostudná rozhodnutí. Nejen Piškula vypráví o tragédii lodi Argó
Velice vydařený ročník má za sebou pražský festival Antická Štvanice. Tvůrci totiž v novince Argonauti vtipně a nosně navázali na dávnou řeckou legendu a divákům nabídli působivý večer připomínající...
RECENZE: Když už zešílet v divočině, tak jedině takto. Ve dvou, hravě a s vtipem
Kvůli tragické smrti jednoho ze dvou hrdinů snímku Raději zešílet v divočině se bohužel pozapomnělo, jak hravý, uličnický a láskyplný je vítěz mezinárodní soutěže letošního karlovarského festivalu....
TELEVIZIONÁŘ: Erotická Spalující touha sežehne Cruise s Kidmanovou
Ona se přizná k nevěře ve snu, on ji zkusí uskutečnit. Ale to je pouze základní východisko erotického snímku Spalující touha, posledního ve filmografii režiséra Stanleyho Kubricka, který v sobotu...
A byla táákhle veliká. Dan Brown si ze sebe na titulní straně novin tropí žerty
Spisovatel Dan Brown se na Facebooku pochlubil fotografií pátečního vydání MF DNES, ve kterém je s ním rozhovor. Zavtipkoval, že fotografie na titulní straně vypadá, jako by ukazoval velikost svého...
Kulturní stanice Galaxie. V bývalém kině se propojí významné umělecké organizace
Bývalý prostor multikina Galaxie na pražských Hájích nově poslouží unikátnímu spojení divadla, tanečních projektů i akademických programů. Živoucí multifunkční kulturní centrum otvírá návštěvníkům...
Újezd dojede. Legendární pražský klub končí, majitel zve na poslední večírek
Ikonický pražský klub Újezd, který spojoval kulturu, pivo a umění, zjevně na konci října skončí. Redakci iDNES.cz to potvrdil současný provozovatel. Klub je známý především jako typický symbol...
Jazzman Konopásek zářil po emigraci v USA. Pro rodinu neměl vlohy, líčí jeho syn
Jako jediný Čech získal v Americe prestižní hudební cenu Grammy. Špičkový saxofonista Jan Konopásek (1931–2020) si také zahrál s prezidentem Billem Clintonem. „Muzika pro něj byla důležitější než...
To musela prasknout lyže, nebo noha. Horská služba slaví 90 let dokumentem
V letošním roce si Horská služba České republiky připomíná 90 let od svého založení. Při této příležitosti vznikl dokumentární film Ve službě horám vzdávající hold lidem, kteří s nasazením a odvahou...
Film roku? Obraz dneška? Akční drama s DiCapriem zatím sklízí jen samou chválu
Jedna bitva za druhou. Už za týden se čeští diváci dočkají očekávaného filmu režiséra Paula Thomase Andersona s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Kritici předních britských a amerických webů jsou...
Chtěl jsem vám pomoct rozložit turistický ruch. Dan Brown exkluzivně, nejen o Praze
Karlův most, Klementinum, Staroměstské náměstí, ale i Folimanka. Tady všude je profesor Robert Langdon na stopě šokující pravdě o tajném projektu, který má navždy proměnit vnímání lidské mysli. O...
Prodej pozemku k bydlení, 1973m2, Frýdlant - Údolí
Frýdlant, okres Liberec
2 840 000 Kč
Tanec i hudba. Hvězda současného popu, soulu a R&B Raye přijede v lednu do Prahy
Britská zpěvačka Raye se českému publiku představila v roce 2024 na festivalu Metronome Prague a 25. ledna 2026 zavítá do pražské O2 Areny. Název turné This Tour May Contant napovídá, že plánuje...
Zemřel spisovatel rekordman Jan Bauer. Napsal přes 250 knih, zvládl i 40 stran za noc
Doba Rudolfa Habsburského či Jindřicha Korutanského byla neklidná. „Tím se autorovi vždy nabízí nespočet možných nápadů,“ vyprávěl spisovatel Jan Bauer. Právě taková období si pro své historické...