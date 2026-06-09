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Arena bratří Formanů obsadila pražskou Štvanici, láká i na výstavu Imaginárium

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  12:21
Pražský ostrov Štvanice se od 9. do 25. června stává domovem festivalu Arena, který letos nabízí přes desítku představení nového cirkusu a divadla. Chybět nebude program pro děti, výtvarné a řemeslné dílny nebo inscenace Ptačí sněm a interaktivní výstava Imaginárium z dílny bratří Formanů.
Petr a Matěj Formanovi

Petr a Matěj Formanovi | foto: Irena Vodáková

Petr Forman a Matěj Forman na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež (4....
Pohled do knihy Imaginárium
Režisér Petr Forman během zkoušek Ptačího sněmu
Pohled do knihy Imaginárium
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Premiérově zájemci uvidí představení Anatomie touhy od uznávaného francouzského umělce Borise Gibé či akrobatické rodeo Vent d’Ouest souboru Les P’tits Bras. Loď Tajemství, která je každoročně nedílnou součástí festivalu, zůstává na svém stálém kotvišti na náplavce u Rašínova nábřeží.

„Kromě produkce Divadla bratří Formanů se diváci mohou těšit i na menší domácí soubory či na zahraniční hosty. Konkrétně Boris Gibé se svou performance Anatomie touhy označovanou za jedinečný smyslový zážitek bude mít na Areně českou premiéru. A díky podpoře Francouzského institutu v Praze můžeme letos poprvé v Česku divákům nabídnout i velmi netradiční představení Le Grand Théâtre Mécanique od Compagnie de l’Échelle,“ uvedl k hlavnímu programu jeho umělecký ředitel Petr Forman.

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V programu se nachází dětská představení přímo ve stanu Imaginária na ostrově Štvanice či na Lodi Tajemství, kde diváky očekává oblíbený Aladin a loňská novinka Divadla bratří Formanů a souboru Loutky bez Hranic Cirkus Los Animales Fantásticos. Pro nejmenší diváky nabízí festival ve spolupráci s divadlem Minor v prostoru výstavy Imaginárium loutkovou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Novinkou je inscenace Alenka divadelního spolku Snadně na dně.

„Mysleli jsme i na dobré jídlo i pití, takže se ve festivalovém městečku může každý zastavit třeba jenom posedět a užít si atmosféry uprostřed světa divadla, cirkusu, hudby a fantazie,“ podotkl Petr Forman.

Oficiální otevření festivalu se uskuteční v úterý 9. června od 18:00. Pro návštěvníky je po představení Ptačího sněmu připraven koncert skupiny Jelení Loje. Vstup na koncert kombinující swing, jazz, filmovou hudbu a muzikál s divadelním projevem a vícehlasými aranžemi je zdarma.

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Součástí letošního festivalu je i interaktivní výstava Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel, která je otevřená až do 30. června. Na dvě desítky výtvarníků a spolupracovníků vytvořily v unikátní mobilní hale instalaci plnou výtvarných objektů, loutek, mechanismů, divadelních rekvizit a příběhů.

Open air festival Arena Divadla bratří Formanů se poprvé uskutečnil v roce 2017. Je festivalem divadla, nového cirkusu, hudby a vizuální tvorby. Jeho cílem je vytvořit prostor v centru Prahy pro kulturní zážitky i relaxaci napříč žánry i generacemi.

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