RECENZE: Kterak si Josef Carda a Dana Morávková zařádí v apartmá hotelu Plaza
A nic na tom nezmění fakt, že upracovaný manžel popírá přesný den i číslo výročí – bude to až zítra a rozhodně to není pětadvacet let! To je ale ten nejmenší rozpor, který toho večera mezi manželi hrozí.
Tak začíná odpočinková komedie Apartmá v hotelu Plaza, kterou od loňského ledna uvádí pražské Divadlo Bez zábradlí. Podle textu slavného amerického dramatika a scenáristy Neila Simona, jenž se stal předlohou i stejnojmenného filmu Arthura Hillera z roku 1971, ji na svou scénu zrežíroval Karel Heřmánek mladší.
V rolích manželů, kteří ten večer rozhodně nebudou vzpomínat na svou dávnou svatební noc, se představili Dana Morávková a Josef Carda. Známé tváře jsou ústředními postavami večera – Simon totiž ve své hře nabízí hned tři příběhy. Navzájem na sebe nenavazují, přesto mají leccos společného. Jednak se všechny odehrávají v hotelu Plaza v apartmá číslo 719 a jednak se všechny tři točí okolo hrdinů ve středním věku – muže a ženy. V tom prvním případě to jsou manželé, kterým to zrovna dvakrát neklape: někdejší vášeň je beznadějně pryč, a když se ona snaží o její znovuzažehnutí, setká se s drtivou, i když dávno tušenou pravdou.
V druhém, patrně nejslabším příběhu pak Carda představuje úspěšného hollywoodského producenta, který má dost losangeleské přetvářky a hodlá se povyrazit se svou dávnou láskou ze střední. Hrdinka Dany Morávkové je sice takovou pozorností slavného spolužáka potěšena, místo vzrušení však i v tomto případě zažívají stěny hotelového pokoje vršící se rozpaky.
Vrcholem večera je jednoznačně třetí, nejkomediálnější příběh, kde Carda s Morávkovou představují manžele ve svatební den jejich dcery. Ta se však náhle zamkla v hotelové koupelně a odmítá sestoupit dolů, kde již s ženichem čeká sto padesát hladových hostů... Patálie se zaseknutou dcerou, kterou většinu dění nevidíme, nabízí spoustu prostoru pro Cardu i Morávkovou. Herec podává nervního otce jako roztržitého páprdu, který by měl nejradši celý večer stůj co stůj za sebou a marginalita v podobě nejisté nevěsty ho nemůže zastavit.
Apartmá v hotelu Plaza
Divadlo Bez zábradlí
premiéra 23. ledna 2025
režie: Karel Heřmánek ml.
hrají: Dana Morávková, Josef Carda, Nikol Kouklová, Petr Macháček a další alternace
Morávková se sice snaží vystupovat jako dceřina kamarádka a spolčenkyně, avšak ani tento přístup na zamknuté dveře koupelny nezabírá.
Apartmá v hotelu Plaza vedle komediálních výkonů nabízí i několik hudebních čísel, která pomáhají překlenout pauzy mezi jednotlivými příběhy a přiblíží imaginární atmosféru New Yorku poloviny dvacátého století i pozdější doby. Na saxofon zde hezky hraje Michal Zpěvák, a ač můžou někomu tyto hudební předěly připadat nadbytečné, rytmu večera rozhodně neškodí.
Novinka Divadla Bez zábradlí tak nabízí přiznaně odpočinkové divadlo, kde sice budou divákovi některé zápletky a slovní výměny připadat až moc předvídatelné, ovšem přesně dávkované výkony Morávkové s Cardou jakékoli rozpaky hravě přehluší.
Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář
Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...
Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila
V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...
Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let
Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...
Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood
Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...
Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková
Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...
RECENZE: Kterak si Josef Carda a Dana Morávková zařádí v apartmá hotelu Plaza
Dáma v nejlepších letech se spokojeně rozhlédne po hotelovém pokoji. Ano, to je to místo, kde s manželem před pětadvaceti lety strávili nezapomenutelnou svatební noc! Bude ta dnešní stejně...
Berlinale má vítěze. Zlatého medvěda získal snímek o politickém pronásledování
Zlatého medvěda za nejlepší snímek 76. ročníku filmového festivalu Berlinale získal film Gelbe Briefe (Žluté dopisy) německého režiséra tureckého původu Ilkera Çataka. Na slavnostním večeru v Berlíně...
Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument
Na 76. ročníku filmového festivalu Berlinale uspěl česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki. Získal ocenění za nejlepší dokument. Autorka ve filmu...
Putin ve filmu Čaroděj z Kremlu budí vášně i pohoršení. Jako by Rusové točili Trumpa
Patřil k nejočekávanějším filmům roku, jenže první reakce na titul Čaroděj z Kremlu, který do Česka dorazí koncem února, nejsou zrovna nadšené. Padají v nich i výrazy jako brak, karikatura nebo...
Profesor Snape by oslavil 80. narozeniny. Připomeňte si oblíbeného Alana Rickmana
Britský herec Alan Rickman se narodil 21. února 1946. Je známý zejména rolí profesora Snapea z filmových příběhů o čaroději Harrym Potterovi. První velkou slávu ale zažil už v 80. letech minulého...
TELEVIZIONÁŘ: Závod, kde musí stačit euro na den. Konečně začíná Asia Express
Více než dvacet let po svém vzniku dorazila do Česka soutěžní reality show, kterou pod názvem Asia Express nyní uvádí streamovací služba prima+ a o týden později nasadí Prima.
Dobře ty, vysekl mu poklonu Bob Dylan. MGK dodnes nechápe, jak k tomu došlo
Americký rapper, zpěvák, muzikant a herec Machine Gun Kelly vystoupí v sobotu 21. února v pražské O2 areně. V rámci svého doposud největšího světového turné umělec představí nové skladby ze sedmého...
Museum Kampa láká na konkretisty sochaře i nevídanou kolekci od Špály
Museum Kampa servíruje milovníkům umění hned trojnásobnou porci nových výstav. V hlavní budově v areálu v Sovových mlýnech se představí dvojice sochařů Jiří Novák a Valerián Karoušek, tvůrčí manželé...
Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář
Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...
Na letním hudebním festivalu Hrady CZ letos fanoušky čeká novinka
Letošní 21. ročník festivalu Hrady CZ opět zamíří k osmi historickým památkám po celém Česku. Letos na fanoušky kromě tradiční pořádné porce interpretů čeká i jedna novinka. Na programu jsou už...
Prodej byt 2+1, 55m2, Žatec
Podměstí, Žatec, okres Louny
2 990 000 Kč
Po Melanii přichází Livia. Film o bývalé první dámě natočil režisér VyVolených
Do českých kin v březnu zamíří dokumentární film o bývalé první dámě Livii Klausové. Má ambici ji představit jako výjimečnou ženu, která zastala mnoho životních rolí. Film režíroval Adrian Stojkov,...
Měla jsem období temna, říká k dění okolo Sbormistra herečka Kateřina Falbrová
Titulem objev loňské sezony se po premiéře filmu Sbormistr může s jistotou pyšnit Kateřina Falbrová. Původně členka Kühnova dětského sboru (KDS) přesvědčila svou autenticitou nejen režiséra filmu...