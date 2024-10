Jsem bojovník, Francouzi tvrdí, že mám slovanskou energii, říká Antonín Holub

Změnila vám Francie styl oblékání?

Myslím, že mám celkem osobitý styl. Tahle košile, co mám teď na sobě, se po vyprání proměnila v béžovou nudu, a tak jsme si ji s kamarádkou kostýmní návrhářkou Barbarou Horákovou Fehérovou vzali do parády, postříkali jsme ji barvami, posprejovali – a teď už mi zase přijde zajímavá. Na předávání muzikálových cen ve Francii jsem si koupil roztrhané tílko, aby to bylo stylové. Získali jsme cenu za rockový muzikál Hedwig and the Angry Inch.

Máma sice tvrdí, že mě vykopala s tím, že doma nebudu smrdět věčně, ale já jsem odjet chtěl. Předtím jsem byl půl roku na pracovním úřadě. o studiu muzikálového herectví v Paříži