RECENZE: Kdo trápí královnu? Deprese, či nezdárné mužské plémě? ptala se Štvanice
Pořádající soubor Tygr v tísni, který je dlouhé roky spjatý s nedalekým kulturním prostorem Vila Štvanice, vždy jednou ročně vyloví jednu antickou klasiku a svěří ji neotřelým tvůrcům. Letos si pozapomenutou Euripidovu hru Alkéstis vybral osvědčený dramatik Matěj Samec, který byl dlouhé roky spjatý s divadelní produkcí v MeetFactory.
Jeho přepisu dávného textu (Samec se Euripidem spíše jen inspiroval) se tentokrát chopily samy duše Tygra v tísni, tedy režisér Ivo Kristián Kubák a dramaturgyně Marie Nováková. Trio tvůrců tak společně před diváky vyjevilo moderní podání příběhu o králi Admétovi, který má v osudu zapsanou předčasnou smrt. Jedinou jeho záchranou může být situace, kdy by se místo něj někdo dobrovolně obětoval. K tomuto činu se odhodlá milující žena Alkéstis. Když ale do smutnícího království dorazí božský hrdina Herákles a zjistí, co se stalo, rozhodne se ženu vyrvat ze spárů samotné smrti.
V úloze chřadnoucí manželky Alkéstis se před diváky v průběhu repríz vystřídaly Rosalie Malinská a Veronika Lapková, aby v úvodu předvedly monolog milující ženy, kterou ubíjí role ve světě stále ovládaném primárně muži. Fatalisticky zahloubanou atmosféru opentlenou úlomky antické sochy a obvyklými kouřovými efekty brzy překryje následující výstup jak z jiného světa.
Na jeviště totiž přikráčí nejzábavnější dvojice večera - sám král Admétos a jeho otec Ferés. Tomáš Havlínek svého krále podává jako ublíženého bolestínka, který nechápe, že v době oběti nejvyšší – navíc v podání jeho vlastní ženy – není čas na sebelítost. A to i přesto, že mu to dává dostatečně najevo jeho otec v podání Tomáše Petříka. Jako vysloužilý panovník v penzi se právě vrací z tenisu a s ručníkem za zpoceným krkem nemá pro synovy lamentace nejmenší pochopení. Havlínek s Petříkem na sebe skvěle slyší a jejich scény mají dobrou dynamiku.
Alkéstis
Tygr v tísni (Antická Štvanice)
premiéra 1. září 2026
režie: Ivo Kristián Kubák, Marie Nováková.
hrají: Rosalie Malinská / Veronika Lapková, Tomáš Havlínek, Tomáš Petřík, Jiří N. Jelínek
Jisté drama se ale odehrává i v podsvětí, kde se Jiří N. Jelínek jako Hérakles právě plaví po rozbouřené řece Styx, aby spatřil nebohou Alkéstis mířící na onen svět. Jelínkův „machisticky“ vyčerpávající popis chvil, kdy se vzepře samotné Persefoně, aby ženu vrátil zpět do říše živých, přechází z monologu v storytelling a patří k dalšími silným momentům večera. Pak už to jde ráz na ráz a divadelní Alkéstis se uzavírá tam, kde začala, tedy monologem ústřední hrdinky.
Její příběh vyznívá smutně a melancholicky. Je pouhou obětí a vězeňkyní mužských tužeb? Když ani nemůže dobrovolně opustit svět bez toho, že by ji nějaký další macho zachránil a uvrhl zpět do pozemského trápení? A nebo je více obětí vlastních depresivních stavů, které ji spíše než mužské pokolení dostaly do této neřešitelné situace? To si už divák musí rozhodnout sám a cestou z ostrova v sobě nechat šumět myšlenky stejně, jako padá voda ze zmíněného jezu.
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