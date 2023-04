Přichází muzikálový Anděl Páně. Trojana zastoupí Rychlý, Bartošku pak Korn

Zatímco v obou filmových pohádkách Anděl Páně představoval anděla Petronela Ivan Trojan, v muzikálové verzi jej zastoupí Ondřej Rychlý. Krýt záda mu v alternaci bude Filip Hořejš. Filmového čerta Uriáše pak ztvárňoval Jiří Dvořák, v muzikálové verzi si jej zahraje Marek Lambora v alternaci s Janem Sklenářem.

Libreto k muzikálové verzi pohádky nachystala Lucie Konášová, autorka původního scénáře. Divadelní dílo představí děj známý z prvního snímku z roku 2005. Režie se v Hudebním divadle Karlín chopí Martin Čičvák.

Autorem hudby a textů je Ondřej G. Brzobohatý, který iDNES.cz už loni v listopadu prozradil, že Jiří Strach se vzniku muzikálu neúčastní. „Řešil jsem to s ním, nebyl důvod mu to tajit. Jirka ale disponuje jednou fajn vlastností, naprosto přesně zná svoje klady i limity a sám řekl, že nám drží palce, ale že je to druh režie, do které by se nerad pouštěl,“ vysvětlil tehdy Brzobohatý, který je jedním z předních iniciátorů vzniku nového muzikálového díla.

Karlín už na plakátu láká na „božský muzikál“. „Anděl Páně – to je božský muzikál podle stejnojmenné filmové pohádky z roku 2005. V něm anděl Petronel – popleta a nebeský outsider putuje v doprovodu škodolibého čerta Uriáše po Zemi, aby dokázal Pánu Bohu, jak lehké je napravovat hříšníky a tím se zároveň sám nedostat do pekla,“ píše divadlo v anotaci.

„Nápad na muzikálovou adaptaci dnes už kultovní pohádky vznikl v jednu dobu v hlavě mé i Lucie Konášové nezávisle na sobě. Aniž bychom se předtím znali,“ uvedl Brzobohatý. „Přesně v období, kdy jsme s ředitelem divadla Egonem Kulhánkem tuhle možnost probírali, poslala Lucie Egonovi upravené libreto podle jejího vlastního scénáře. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že to asi nebude náhoda a mělo by se to stát,“ dodává.

Skladatel slibuje, že vytvořili muzikál, který „ctí jak svůj žánr, tak vše, co původní pohádku dělá tak jedinečnou“. „Humor i poetiku jsme zachovali a přidali spoustu dalšího, aby si diváci užili muzikál v tom nejryzejším významu slova a nejen repliku filmu,“ upozorňuje Brzobohatý.

V dvojroli Boha a rychtáře se v novince objeví Jiří Korn, Pannu Marii ztvární Veronika Khek Kubařová. O Dorotku se podělí Kateřina Marie Fialová, Kristýna Daňhelová a Ines Ben Ahmed. V dalších rolích pak diváci uvidí Romana Tomeše, Petra Vaňka, Lukáše Janotu či třeba Viktora Javoříka. Předprodej vstupenek na říjnovou novinku byl již zahájen.